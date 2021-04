Les États-Unis ne sont pas prêts à réglementer de nouvelles industries comme la cryptographie, déclare Ripple CTO

David Schwartz, directeur de la technologie chez Ripple Labs, a déclaré que la réponse des régulateurs américains à l’industrie de la cryptographie pourrait aider XRP à la fin, mais qu’elle est également susceptible de nuire aux entreprises en plein essor.

Le directeur technique de Ripple a déclaré à Cointelegraph qu’il pensait que de nombreuses entreprises de cryptographie et de blockchain envisageant de se lancer aux États-Unis ou de déménager depuis l’étranger étaient confrontées à un environnement réglementaire dissuasif. Il a décrit les régulateurs américains comme des «régimes qui se chevauchent» dans lesquels des organismes tels que la Securities and Exchange Commission, le Financial Crimes Enforcement Network et la Commodity Futures Trading Commission pourraient ne pas parvenir à un consensus sur ce qu’est un titre par rapport à une monnaie en termes d’actifs numériques.

“Il est très difficile de déterminer quelles lois s’appliquent et comment elles s’appliquent à quelque chose de nouveau”, a déclaré Schwartz. “Ce que vous ne voyez généralement pas dans d’autres pays – il y a une entité qui établit les règles et au moins vous savez que vous parlez au bon parti.”

Il ajouta:

“Les États-Unis sont l’un des rares pays où il y a ce risque très palpable que les régulateurs se tournent vers vous et disent: ‘Ce que vous faisiez depuis cinq ans, en public et à la lumière du jour? Eh bien, vous auriez dû savait que c’était illégal depuis le début. ‘”

Les commentaires de Schwartz interviennent alors que Ripple fait face à une action en justice de la US Securities and Exchange Commission, ou SEC, qui a déposé une plainte en décembre, alléguant que la société, le PDG Brad Garlinghouse et le co-fondateur Chris Larsen avaient mené un “actif numérique non enregistré et en cours. offre de titres »avec leurs ventes de jetons XRP. Le CTO a déclaré qu’il se méfiait des régulateurs qui attaquent Ripple avant le procès, affirmant que toute entreprise du secteur de la cryptographie prenait le risque de répressions apparemment arbitraires.

“Si nous adoptons des réglementations qui claquent la porte à l’innovation et disent” eh bien, nous allons protéger ces autres projets et rendre très très difficile la concurrence pour les nouveaux projets “, c’est formidable pour XRP”, a déclaré Schwartz. “C’est formidable pour moi, mais en tant qu’être humain qui veut les meilleures solutions pour le monde, ce n’est pas une bonne solution.”

Depuis que la nouvelle du procès a éclaté, plusieurs échanges de crypto-monnaies ont suspendu la négociation de XRP ou retiré entièrement le jeton. Le service de transfert d’argent mondial MoneyGram aurait également mis fin à son partenariat avec Ripple.

La position de Ripple en réponse au procès de la SEC a été de prétendre que XRP ressemble plus à Bitcoin (BTC) ou Ether (ETH), tous deux classés comme des produits de base par l’organisme de réglementation. Cependant, les affirmations de Schwartz selon lesquelles les régulateurs impliquent que Ripple “aurait dû savoir” que XRP était une offre de sécurité illégale peuvent avoir un certain poids. La SEC a mis environ huit ans pour intenter une action en justice après la première publication du jeton en 2013, et la nature du XRP est restée en grande partie inchangée.

«Ma principale recommandation aux régulateurs américains est la suivante: regardez le reste du monde et ne soyez pas déphasé.»

Cointelegraph publiera bientôt l’interview vidéo complète avec Schwartz.