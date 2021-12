Les États-Unis ne sont pas une démocratie. Arrêtez de dire que c’est le cas !

Par Ursula Wolfe Rocca

Lorsque les électeurs américains ont voté lors des élections de novembre 2020, une pandémie incontrôlée a fait rage dans tout le pays, des soulèvements contre le racisme et la violence policière ont duré jusqu’à leur huitième mois et de nouvelles tempêtes intensifiées par le changement climatique se sont formées dans l’Atlantique. Le système réactionnaire et antidémocratique par lequel nous sélectionnons notre président était une insulte à l’urgence du moment. Bien que les décomptes les plus récents montrent que plus de 5 millions de personnes de plus ont voté pour Joe Biden que pour Donald Trump, grâce au Collège électoral, il a fallu plusieurs jours pour savoir qui a gagné. Au grand soulagement de beaucoup, il semble que cette fois – contrairement à 2000 ou 2016 – le candidat qui a obtenu le plus de votes à l’échelle nationale a également remporté l’élection.

Lorsque nos étudiants n’apprennent ce système exceptionnellement étrange qu’à partir de leurs manuels d’histoire et gouvernementaux produits par l’entreprise, ils n’ont aucune idée de pourquoi c’est ainsi que nous choisissons notre président. Plus important encore, ils développent un sentiment rabougri de leur propre pouvoir – et peu de raisons de croire qu’ils pourraient avoir le potentiel de créer quelque chose de mieux.

À revoir : un électeur du Montana obtient 31 fois plus de succès électoral pour son vote présidentiel qu’un électeur de New York. Un électeur du Wyoming est 70 fois plus représenté au Sénat qu’un électeur californien, tandis que les citoyens de Porto Rico ou de Washington DC n’en ont pas. La majorité républicaine au Sénat qui a récemment confirmé Amy Coney Barrett à la Cour suprême, a été élue par 14 millions de voix de moins que les 47 sénateurs qui ont voté contre sa confirmation.

Pourtant, les politiciens et les experts qualifient régulièrement les États-Unis de « démocratie », comme si cette désignation allait de soi et était incontestable. Les manuels scolaires et les programmes d’éducation civique traditionnels font la même erreur, en traitant la démocratie comme un fait plutôt que comme une lutte durable – dans laquelle nos étudiants peuvent jouer un rôle essentiel.

L’itération standard de « civisme » dans les écoles stipule l’éclat des rédacteurs, la nature démocratique du système américain, l’infaillibilité de la Constitution (elle a été construite pour être amendée !), afin que nos institutions semblent hors de l’histoire et au-delà de la politique. . Comme le déclare le Bill of Rights Institute (BRI) financé par les frères Koch,

Les documents fondateurs sont les véritables sources primaires de l’Amérique. Des écrits tels que la Déclaration d’indépendance, la Constitution, la Déclaration des droits et d’autres écrits de 1764 à 1791, présentent les fondements philosophiques, traditionnels et politiques sur lesquels notre nation a été construite et qui continuent de façonner notre société libre.

« Notre société libre. » L’un des dangers d’un programme qui déclare les États-Unis « libres » est qu’il considère toutes les institutions américaines, par définition, comme également libres. Le manuel adopté par le district qui m’a été attribué l’année dernière dans ma banlieue de Portland, Oregon, America Through the Lens (National Geographic, 2019), dit à propos de l’élection présidentielle de 2016, « … Trump a remporté une faible majorité d’électeurs dans un certain nombre de swing États, ou les États où l’élection pourrait aller à l’une ou l’autre des parties. Même si près de 3 millions d’Américains supplémentaires ont voté pour Clinton, Trump a remporté le vote électoral 306 contre 232. » La liberté étant assumée, ce manuel ne voit pas la nécessité de proposer l’élaboration d’un système dans lequel les « états swing » sont décisifs, et dans lequel la personne choisie par la majorité des électeurs ne remporte pas la présidence.

Peut-être que les éditeurs d’America Through the Lens supposent que les étudiants ont lu une section précédente du texte sur le Collège électoral ? Non. En retournant au chapitre sur la Constitution, on ne trouve que ce paragraphe anémique :

Mais comment choisir le président ? Certains délégués pensaient que le président devrait être élu directement par les électeurs. D’autres voulaient que le Congrès ou les législatures des États fassent le choix. Les délégués sont finalement arrivés à une solution : un collège électoral composé d’électeurs de chaque État voterait officiellement pour le président et le vice-président. Le nombre d’électeurs de chaque État serait le même que le nombre de représentants de l’État au Congrès, et chaque État pourrait décider comment choisir ses électeurs.

Les étudiants méritent une explication sur les origines du Collège électoral. Au lieu de cela, le manuel offre une simple description, sèche comme la poussière. Nous apprenons que le Collège électoral est né d’un désaccord entre les délégués, mais rien sur la substance réelle de ce désaccord ou les intérêts en jeu. Les auteurs ne devraient-ils pas expliquer aux étudiants pourquoi nos fondateurs ont rejeté l’élection directe du président par le peuple, l’option la plus démocratique ? N’ayant aucune idée du problème, les rédacteurs de manuels assurent aux étudiants que le Collège électoral était une « solution » et les envoient sur leur petit bonhomme de chemin.

Mais pour qui le Collège électoral était-il une solution ? Beaucoup des 55 hommes blancs présents à la Convention constitutionnelle craignaient de donner trop de pouvoir au peuple. Alexander Hamilton a déclaré que les masses étaient sujettes à la passion et pourraient utiliser leur vote de manière imprudente. Bien sûr, la passion et la sagesse sont des termes hautement subjectifs. James Madison a énuméré les « méchants stratagèmes » incitant le peuple à agir de manière si imprudente : « Une rage pour le papier-monnaie, pour une abolition des dettes, pour un partage égal des biens. . . » Madison a qualifié de méchants les électeurs faisant avancer leurs propres intérêts économiques, mais a qualifié ses frères – isolant leur propre richesse et leur pouvoir à Philadelphie – d’« hommes d’État éclairés ». Le Collège électoral était une « solution » pour les banquiers et les propriétaires de plantations en 1787, mais ressemblait à une exclusion si vous étiez un pauvre vétéran endetté de l’ouest du Massachusetts, un esclave en Virginie ou un Hitchiti fuyant les colons blancs voleurs de terres en Géorgie.

Madison a exprimé une autre série de préoccupations concernant l’élection directe du président. Il a souligné qu’un vote populaire priverait les Blancs du Sud de « l’influence dans l’élection sur le score des Noirs ». Il faisait bien sûr référence aux 40 pour cent de la population du sud des États-Unis composée d’esclaves. Étant donné que les hommes de la Convention constitutionnelle avaient déjà adopté le compromis des trois cinquièmes, établissant que les esclaves renforceraient la représentation des esclavagistes au Congrès, le Collège électoral était une « solution » car cela signifiait que les humains qu’ils exploitaient violemment allaient gonfler leur influence dans les élections présidentielles. élections aussi.

Lorsque mon manuel déclare d’un ton neutre que le Collège électoral était une « solution », mais ne fait aucune mention des intérêts de l’élite et de la suprématie blanche pour qui c’était vrai, ni des peuples exploités et privés de leurs droits pour qui c’était un désastre, cela n’éduque pas les étudiants, mais leur ment. Les mêmes manuels qui dépeignent le compromis des trois cinquièmes comme une relique honteuse de l’esclavage, traitent le collège électoral comme une caractéristique banale de notre système, comme s’ils n’étaient pas nés du même péché originel de la suprématie blanche.

Cette neutralité feinte masque les origines classistes et racistes de nos institutions. Ce n’est pas seulement une mauvaise histoire, mais des signaux aux étudiants en 2020 : « Rien à voir ici. » Les simulations d’élections et les simulations législatives courantes dans les classes d’éducation civique aux États-Unis encouragent les étudiants à enquêter sur le tourbillon de problèmes à l’intérieur du conteneur de la « démocratie » américaine, mais rarement dans le conteneur lui-même. Les étudiants sont invités à voter, mais pas à juger les questions fondamentales de gouvernance qui ne figurent pas sur le bulletin de vote – comme la légitimité d’un collège électoral conçu par des esclavagistes. Et si notre éducation civique invitait les étudiants non seulement à devenir les occupants d’un gouvernement américain déjà construit, mais aussi des ingénieurs et des architectes capables de reconcevoir, recadrer et reconstruire l’ensemble de la structure ? Et si notre éducation civique réutilisait le mot « encadreur » pour nous désigner tous aujourd’hui, y compris nos étudiants ?

Une manière de cultiver cette sensibilité militante chez nos élèves est de leur proposer un cursus riche d’un panthéon alternatif de « encadreurs » et de « parents fondateurs » dans la lutte permanente pour la démocratie. Au cœur de ce projet se trouve le rejet de la fondation singulière, miraculeuse et exceptionnelle colportée par le Bill of Rights Institute et d’autres. Comme le suggère le dernier livre d’Eric Foner, The Second Founding, sur les amendements de reconstruction qui ont finalement rendu possible la démocratie multiraciale, la construction de la liberté est un travail en cours.

De même, de nombreux chercheurs et militants, notamment le révérend William Barber II, ont adopté l’idée d’une multiplicité de reconstructions : la première reconstruction, après la guerre civile, au cours de laquelle les affranchis et leurs alliés ont réimaginé la citoyenneté, les relations sociales et la politique ; la deuxième Reconstruction au 20e siècle, lorsque des militants noirs et leurs alliés ont démantelé 100 ans de Jim Crow, défendu et popularisé « une personne, une voix » et transformé la loi et la société américaines ; et la troisième reconstruction, qui se déroule maintenant, illustrée par Black Lives Matter, les Dream Defenders, United We Dream et d’autres pour lutter contre les manifestations en cours du racisme systémique dans tous les domaines, du logement à l’immigration, de la police à l’éducation. Dans ce récit, les États-Unis ont été construits par de nombreux rédacteurs, pas seulement les élites blanches de Philadelphie, mais aussi les millions de héros méconnus qui n’ont jamais cessé de chercher à transformer les États-Unis et le sens de la liberté.

Angela Davis écrit que « la liberté est un combat constant ». Lorsque, par exemple, nous enseignons aux étudiants la lutte pour le 15e amendement, aux côtés du mouvement 100 ans plus tard pour le Voting Rights Act, parallèlement aux efforts déployés actuellement pour lutter contre la suppression des électeurs, nous fournissons non seulement des preuves des paroles de Davis, mais nous invitons les étudiants à cette lutte. En rejetant à la fois l’approche ennuyeuse et évasive du manuel à l’égard de nos institutions antidémocratiques et la glorification par la BRI d’une fondation américaine qui signifiait – et continue de signifier – l’oppression pour tant de personnes, nous affirmons la réalité de nos étudiants et proposons des modèles d’activisme à travers lesquels ils pourrait le réinventer et le réviser.

Le 2 novembre 2020, à la veille des élections législatives qui lui refuseraient un second mandat, Donald J. Trump a publié un décret créant la Commission 1776. Le mandat de la commission ? Une « restauration de l’éducation américaine » pour souligner « le témoignage historique clair d’une nation exceptionnelle dédiée aux idées et aux idéaux de sa fondation ». Le président Trump a été vaincu, mais pas cet engagement à institutionnaliser l’enseignement de l’exceptionnalisme américain. Nous, éducateurs, devons lutter pour un programme qui enseigne à nos élèves des faits et non des fables. Les États-Unis n’ont jamais été une démocratie, définie par la liberté et l’égalité pour tous. Mais il n’y a jamais eu non plus de temps où les gens n’ont pas lutté pour un avenir démocratique, rêvant de liberté, risquant leur vie et leur corps pour concrétiser ces rêves et créant une société plus juste en cours de route. Enseignons l’éducation civique et l’histoire qui affirment à nos étudiants qu’il n’y a rien de sacro-saint dans le statu quo politique et économique, que les combattants de la liberté, passés et présents, sont aussi des fondateurs, et nous avons tous le droit d’être des encadreurs – de repenser cette maison structurellement malsaine pour mieux abriter nos vies, notre sécurité, notre confort et notre pleine humanité.

Une version plus courte de cet article, TEACHER VOICE : Les États-Unis ne sont pas une démocratie. Arrêtez de dire aux étudiants que c’est le cas, a été produit par The Hechinger Report, une organisation de presse indépendante à but non lucratif axée sur les inégalités et l’innovation dans l’éducation.