Les États-Unis n’émettront plus d’ailes d’astronaute pour les voyages spatiaux commerciaux : voici pourquoi

La Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a déclaré samedi qu’elle n’émettrait plus d’ailes d’astronautes spatiaux commerciaux, reconnaissant plutôt sur son site Web les individus qui atteignent l’espace. Les ailes d’astronaute sont des épinglettes données aux personnes qui volent dans l’espace à bord d’engins spatiaux privés.

La FAA reconnaît Sir Richard Branson (de Virgin Galactic), Jeff Bezos (de Blue Origin) et Mike Melville – le premier astronaute privé à voler au-delà de la ligne Karman, reconnue comme le bord de l’espace, en 2004 – dans le cadre de son Commercial Programme Space Astronaut Wings pour les pilotes commerciaux et les équipages qui ont atteint au moins 50 milles terrestres au-dessus de la surface de la Terre.

Programme commercial d’ailes d’astronautes spatiaux

Le programme, en vertu du Commercial Space Launch Act de 1984, a été conçu pour reconnaître les pilotes et les équipages de conduite qui ont fait avancer la mission déclarée de la FAA de promouvoir le développement de véhicules pour transporter des humains dans l’espace.

Il a été créé par feu Patti Grace Smith, l’ancien administrateur associé du FAA Office of Commercial Space Transportation.

La FAA a déclaré qu’avec trois sociétés spatiales commerciales autorisées à piloter des participants à des vols spatiaux, sa vision était largement réalisée.

Pour devenir éligibles aux ailes d’astronaute, les individus doivent satisfaire aux exigences de qualification et de formation des équipages de conduite. Ils doivent également démontrer qu’ils ont effectué un vol au-delà de 50 milles au-dessus de la surface de la Terre à bord d’un véhicule de lancement/de rentrée sous licence/autorisé. Ils devraient également avoir contribué à la sécurité des vols spatiaux habités ou démontrer des activités pendant le vol qui sont essentielles à la sécurité publique.

Mettre fin à la pratique

La FAA a déclaré qu’elle reconnaîtrait désormais les individus dans l’espace sur son site Web à partir de 2022, au lieu de publier des ailes d’astronautes spatiaux commerciaux, citant l’avènement du tourisme spatial commercial. Le site répertoriera toute personne sur un lancement autorisé ou autorisé par la FAA et atteignant 50 milles terrestres au-dessus de la surface de la Terre.

L’accès à l’espace est devenu beaucoup plus facile ces derniers temps avec des entreprises privées telles que Virgin Galactic, Blue Origin et SpaceX qui s’efforcent de fournir des vols spatiaux aux non-astronautes.

L’entrepreneur japonais milliardaire Yusaku Maezawa a atteint mercredi la Station spatiale internationale pour un voyage de 12 jours. Pendant ce temps, il accomplira 100 tâches, dont jouer au badminton. Maezawa et Yozo Hirano, un autre touriste spatial qui documentera le vol spatial du milliardaire, ont fait le voyage suite à un contrat avec Roscosmos, l’agence spatiale russe, et la société privée Space Adventures.

En octobre, Challenge est devenu le premier long métrage à être tourné dans l’espace. Branson, le propriétaire de Virgin Galactic, a atteint le bord de l’espace en juillet, avec trois employés.

