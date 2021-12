Les États-Unis nomment l’entraîneur de Quinn, Vanbiesbrouck GM pour les Jeux olympiques sans LNH

David Quinn était censé être l’assistant de l’équipe d’entraîneurs de Mike Sullivan pour l’équipe de hockey masculin des États-Unis aux prochains Jeux olympiques d’hiver.

Après que la LNH a décidé de ne pas envoyer de joueurs à Pékin, Quinn est désormais entraîneur des États-Unis et John Vanbiesbrouck est le dernier directeur général du premier quart de USA Hockey à planifier B pour d’autres Jeux olympiques sans les meilleurs joueurs de hockey au monde.

« Être nommé entraîneur-chef dans ces circonstances, c’est doux-amer à certains égards », a déclaré Quinn lors d’un appel vidéo lundi. « Nous espérions tous que les gars de la LNH y allaient, mais être nommé entraîneur-chef de l’équipe olympique 2022 est un honneur incroyable.

Quinn, 55 ans, était le seul membre du personnel d’entraîneurs initial à ne pas travailler actuellement dans la LNH. Il a entraîné les Rangers de New York au cours des trois dernières saisons après cinq ans à l’Université de Boston.

Sur le plan international, Quinn a récemment été entraîneur pour les États-Unis en tant qu’assistant aux championnats du monde de 2016 et a également fait partie du personnel de ce tournoi en 2007 et 2012.

« Toutes ces opportunités pour moi m’ont préparé à cela », a déclaré Quinn.

Au lieu d’une liste américaine comprenant Auston Matthews, Patrick Kane et Seth Jones, Vanbiesbrouck sera chargé de puiser dans les rangs des collèges et des ligues professionnelles européennes, comme en 2018.

« Il a certainement le meilleur contrôle sur le bassin global de joueurs américains », a déclaré le directeur général de USA Hockey, Pat Kelleher, à propos de Vanbiesbrouck. « Il a été impliqué avec la LNH et nos gens de la LNH impliqués pour l’équipe olympique 2022, donc personne de mieux pour servir de directeur général de notre équipe que John Vanbiesbrouck, qui peut prendre ce que nous avons fait jusqu’à présent pour aller de l’avant.

Vanbiesbrouck est la troisième personne à prendre en charge les préparatifs de l’alignement olympique après que le directeur général du Wild du Minnesota, Bill Guerin, a remplacé Stan Bowman, qui a démissionné après qu’une enquête a révélé qu’il avait joué un rôle de premier plan dans la mauvaise gestion des allégations d’agression sexuelle des Blackhawks de Chicago en 2010. Guerin s’est retiré lorsque la LNH a retiré en dehors.

« Cette tournure des événements, nous devons nous mettre au travail et nous devons nous mettre au travail rapidement en sélectionnant notre équipe », a déclaré Vanbiesbrouck.

Vanbiesbrouck a été directeur général adjoint des opérations hockey de USA Hockey au cours des trois dernières années et demie. Membre du Temple de la renommée du hockey américain qui a joué 953 matchs dans la LNH en tant que gardien de but de 1981 à 2002, Vanbiesbrouck a démissionné de son poste de directeur général et d’entraîneur d’une équipe de hockey junior en 2003 après avoir utilisé une insulte raciale pour décrire le défenseur Trevor Daley, qui est noir.

Lors de l’embauche de Vanbiesbrouck en 2018, Kelleher a déclaré que l’organisation avait examiné cet incident et a déclaré: « Il le considère comme une situation terrible, une terrible erreur – quelque chose qui l’a aidé à le changer pour le mieux. » Vanbiesbrouck s’est excusé à l’époque, ajoutant: « Ce n’est pas qui je suis. Cela ne me définit pas en tant que personne et je n’ai aucun préjugé en moi, et cela ne se reproduira plus jamais. »

L’ancien entraîneur des Canadiens de Montréal, Claude Julien, devrait être derrière le banc pour le Canada, en remplacement du vainqueur consécutif de la Coupe Stanley Jon Cooper du Lightning de Tampa Bay. L’ancien capitaine des Coyotes de l’Arizona Shane Doan est considéré comme le principal candidat au poste de directeur général après que Hockey Canada a utilisé un tournoi international de mise au point à Moscou pour mettre sur pied un plan de sauvegarde olympique sans présence de la LNH.

Quinn et Vanbiesbrouck se sont parlé tous les jours depuis que la LNH s’est retirée des Jeux olympiques. « John et un peu ont changé de vitesse à la hâte une fois que cela est devenu officiel et ont commencé à se concentrer sur le pool de joueurs actuel dans lequel nous allons pouvoir puiser », a déclaré Quinn.

Ce groupe pourrait inclure des joueurs de la Ligue américaine de hockey et de l’ECHL, mais uniquement ceux qui ne sont pas sous contrat avec une organisation de la LNH. Vanbiesbrouck a déclaré : « À partir du but, nous allons être forts » et a mentionné qu’il y a des candidats qui ont joué au hockey collégial l’an dernier et maintenant des professionnels.

Ainsi, au lieu de Connor Hellebuyck, vainqueur du trophée Vezina 2020, les États-Unis pourraient avoir Strauss Mann, produit de l’Université du Michigan, comme meilleur gardien de but à Pékin. Mann a une moyenne de buts alloués de 1,75 et un pourcentage d’arrêts de ,932 en 12 matchs cette saison dans la Ligue suédoise de hockey.

Au-delà des gardiens de but, Quinn a déclaré qu’il connaissait bien de nombreux joueurs de la nouvelle liste depuis leur passage au niveau de la NCAA. Pour ce qui est d’essayer de convaincre les joueurs universitaires actuels d’aller aux Jeux olympiques, il est également prêt à relever ce défi, même si ce ne sera pas facile.

« Ces circonstances sont très différentes que lorsque vous recrutez un athlète universitaire : quitter l’équipe au milieu de la saison et avec la situation COVID, a déclaré Quinn. « Il y a beaucoup d’obstacles, beaucoup d’obstacles, mais je pense tout le monde veut jouer aux Jeux olympiques. Nous devons juste nous assurer de passer par les bons canaux et de suivre le bon processus pour nous assurer d’avoir les bonnes personnes et de constituer la bonne équipe. »