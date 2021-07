Les États-Unis offriront des récompenses pour arrêter les attaques de ransomware | Invezz

in

Le gouvernement américain prévoit de limiter l’utilisation fréquente des crypto-monnaies pour résoudre les transactions de ransomware. Un rapport a annoncé cette nouvelle aujourd’hui, citant des personnes proches du dossier. L’administration Biden aurait l’intention d’offrir des récompenses allant jusqu’à 10 millions de dollars en échange de données qui pourraient vous aider à suivre les revenus que les pirates tirent des attaques de ransomware.

Selon le rapport, la Maison Blanche a formé un groupe de travail pour suivre le mouvement des fonds obtenus à partir de ces activités illicites. Le groupe de travail travaillera également sur les réglementations qui encadrent les cyberattaques liées aux crypto-monnaies et au blanchiment d’argent. En plus de cela, l’équipe sera chargée de forger des partenariats avec d’autres pays pour s’assurer que les attaquants ne trouvent pas refuge. Apparemment, ce groupe de travail sera composé de membres du Trésor et des Départements d’État.

Selon des sources, certains membres du Congrès qui ont participé à un briefing avec la conseillère adjointe à la sécurité nationale Anne Neuberger ont manifesté leur mécontentement. Un législateur a déclaré que le briefing n’incluait pas de discussions sur la création d’une nouvelle agence gouvernementale qui mènerait la guerre contre les attaques de ransomware. Au lieu de cela, le législateur a déclaré que le briefing tournait autour de la sécurité des entreprises et des infrastructures critiques.

Les sources ont en outre révélé que Neuberger avait déclaré qu’il n’y avait pas de norme de cybersécurité pour le secteur privé et que le Congrès devrait en créer une avant que quoi que ce soit ne se produise.

Cas de ransomware à la hausse

Les pirates continuent d’organiser des attaques de ransomware ciblant des entreprises américaines. La première attaque très médiatisée a eu lieu en avril lorsqu’un groupe de pirates informatiques connu sous le nom de Darkside a fermé les services de Colonial Pipeline, un oléoduc américain de premier plan, et a exigé 5 millions de dollars (3,61 millions de livres sterling) de rançon. . L’organisation n’avait d’autre choix que de payer le montant en Bitcoin (BTC/USD) tel que demandé.

Cependant, le FBI a suivi la transaction et a profité d’un mot de passe faible pour entrer dans le portefeuille BTC du groupe. L’agence a alors récupéré 2,3 millions de dollars (1,66 million de livres) sur le montant envoyé. À ce jour, la façon dont le FBI est entré en possession de la clé privée du portefeuille qui a permis à ses agents d’accéder au portefeuille reste un mystère.

Après l’attaque du Colonial Pipeline, un groupe de piratage russe bien connu, REvil, a orchestré la plus grande attaque mondiale de ransomware de l’histoire. Des pirates auraient violé le système de sécurité de Kaseya, une société informatique basée à Miami, et utilisé les informations obtenues pour compromettre 200 entreprises américaines et des centaines d’autres dans le monde. Les attaquants ont ensuite demandé 70 millions de dollars (50,51 millions de livres sterling) en BTC pour restaurer les données des entreprises.

