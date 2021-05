Les États-Unis ont commencé à échouer à l’étranger il y a 70 ans lors de la guerre de Corée

Il y a soixante-dix ans, le conflit dans la péninsule coréenne faisait rage. « La guerre oubliée », comme on l’appelle désormais, a fait plus de 4 millions de morts selon certaines estimations.

Pourquoi la guerre de Corée est-elle si rarement discutée dans les cercles de la science militaire ou de la politique étrangère ? Nous avons tendance à étudier nos réussites plus souvent que nos échecs. Ce conflit offre à la fois pour l’étude, en particulier ce dernier.

La guerre de Corée est survenue moins de cinq ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l’Amérique disposait de l’armée la plus puissante du monde. Néanmoins, nous avons été embarrassés à plusieurs reprises sur le champ de bataille.

Dans le tome massif de Clay Blair sur la guerre, il déclare : « La première année de la guerre de Corée a été une épreuve épouvantable pour l’armée des États-Unis. Pour diverses raisons, il n’était pas préparé mentalement, physiquement ou autrement pour la guerre. Dans l’ensemble, ses dirigeants aux niveaux de l’armée, des corps, des divisions, des régiments et des bataillons étaient dépassés, inexpérimentés, souvent incompétents et physiquement incapables de faire face au climat rigoureux de la Corée.

La météo et le terrain ont joué un rôle

Le terrain et les conditions météorologiques ont d’immenses effets sur les opérations militaires. Les forces amies et ennemies souffrent de la même manière, et on ne peut pas faire grand-chose pour améliorer sa situation. La Corée a des étés chauds et humides et des hivers brutaux. Le terrain dans la partie centrale du pays est l’un des soldats américains les plus durs jamais combattus, de hauts sommets avec peu de routes.

Les combats ont commencé en été. Juin 1950 est chaud et les troupes souffrent de déshydratation. Alors que l’été se transformait en hiver, les troupes américaines n’étaient pas suffisamment approvisionnées en vêtements d’hiver. Ils se sont battus jusqu’à la péninsule coréenne jusqu’à la rivière Yalu et la frontière chinoise dans les mêmes vêtements qu’ils sont arrivés. Les températures y sont tombées à 20 en dessous de zéro.

Après la Seconde Guerre mondiale, le public américain et les soldats à l’étranger ont exigé une démobilisation rapide. Les membres du Congrès ont été traqués pour « ramener les garçons à la maison ». Cela a ramené les forces armées américaines d’un record absolu de 12 millions en uniforme à 1,5 million, même en deçà de notre force actuelle composée uniquement de volontaires.

Les troupes restantes étaient donc à peine suffisantes pour répondre à une éventuelle agression soviétique tout en occupant l’Allemagne et le Japon. L’armée a été démantelée. En Corée, nous nous sommes engagés dans le combat, probablement l’armée la moins entraînée et la moins équipée de notre histoire.

Lorsque les hostilités coréennes ont commencé, le commandant de régiment moyen, un poste de colonel à part entière, avait près de dix ans de plus que l’âge recommandé. George C Marshall a souligné pendant la Seconde Guerre mondiale que l’âge moyen ne devait pas dépasser 45 ans. Ce n’est pas de l’âgisme. Marshall savait que la guerre terrestre n’est pas une promenade de santé. Si vous ne pouvez pas suivre physiquement, vous échouerez.

Lorsque l’Armée populaire nord-coréenne (NKPA) a lancé son offensive le 25 juin, l’armée sud-coréenne a été prise au dépourvu et est ensuite entrée en pleine déroute. Malgré plusieurs études du Pentagone montrant qu’il était désavantageux de combattre dans la péninsule coréenne et que cela engagerait des forces dans une région stratégiquement non pertinente, le président Truman a estimé qu’il était impératif de combattre les communistes là-bas.

Le général Douglas MacArthur, commandant en chef du Far East Command, pensait que le vrai combat était avec la Chine rouge. MacArthur était à la fois brillant et irrationnel lors de sa dernière guerre à 70 ans. Son insubordination a abouti à son licenciement par le président Truman.

Manque de personnel et mal préparé

Pour endiguer la marée de la NKPA, la 24e division d’infanterie de l’armée américaine, sous-entraînée et sous-équipée, s’est engagée dans la bataille. Sa défense au coup par coup a fait de la division un ralentisseur pour la NKPA. Malgré sa bravoure au combat personnel alors que son unité s’effondrait, même le commandant de la division, William F. Dean, est devenu prisonnier de guerre pendant les trois années suivantes.

Nos premières unités au sol étaient armées de bazookas obsolètes tirant des roquettes de 2,36 pouces, grâce aux coupes budgétaires de l’administration Truman. Ces roquettes n’ont pas réussi à arrêter les chars T-34 nord-coréens. De nombreuses unités ont été envahies par des forces blindées jusqu’à ce que le bazooka mis à jour de 3,5 pouces puisse être précipité dans le théâtre depuis les États-Unis.

Alors que l’armée de la République de Corée (ROK) entraînée par les États-Unis continuait de s’effondrer, la huitième armée américaine, composée désormais de la 25e division d’infanterie et de la première division de cavalerie avec la 24e division d’infanterie brisée, s’est réduite dans un périmètre dans le coin sud-est de la péninsule. autour du port de Pusan.

Renforcées par des bataillons de chars qui devaient utiliser des chars M26 Pershing descendus des piédestaux d’exposition à Fort Knox, les forces de la République de Corée et des États-Unis tenaient la ligne. La NKPA, manquant de puissance aérienne ou navale suffisante, avait des lignes de ravitaillement considérablement étendues tandis que nos forces en avaient de plus en plus courtes.

Les chefs interarmées continuaient de croire que la Corée n’était qu’une feinte soviétique pour aspirer les ressources américaines alors qu’ils planifiaient une invasion du Japon ou de l’Europe, ils hésitaient donc à engager plus de forces en Corée. Malgré les réticences de la plupart des dirigeants américains, ils ont fourni plus de forces. La deuxième division d’infanterie, la cinquième équipe de combat régimentaire et les forces des Nations Unies ont commencé à arriver à Pusan.

En septembre 1950, MacArthur a poursuivi son plan ambitieux de déborder la NKPA en effectuant un débarquement amphibie à Inchon en utilisant le X Corps, composé de la septième division d’infanterie, de la première division de marine et des forces de la République de Corée. Il y avait un énorme désaccord entre le leadership sur le pour et le contre, mais la présence dominante de MacArthur a prévalu et l’atterrissage a été mené avec un succès incroyable.

Séoul a été repris quelques jours plus tard. Après plusieurs batailles difficiles, la huitième armée a pu sortir du périmètre de Pusan ​​et la majeure partie de la Corée du Sud a été reprise des unités en fuite de la NKPA. Mais l’objectif de piéger toutes les forces de la NKPA n’a pas été atteint.

L’administration Truman a alors décidé de franchir le 38e parallèle et de poursuivre la NKPA au plus profond du territoire nord-coréen. Alors que les forces américaines et de la République de Corée se déplaçaient rapidement vers le nord, les lignes de ravitaillement se sont étirées et le front est devenu plus large et rapidement plus montagneux. Les unités mal entraînées n’étaient pas en contact étroit et étaient de plus en plus bloquées sur les quelques routes existantes.

Les défaillances du renseignement étaient courantes

Les échecs du renseignement étaient courants pendant la guerre de Corée. Le Commandement de l’Extrême-Orient a régulièrement ignoré les rapports de renseignement de niveau inférieur. Il y avait une idée dominante dans tout l’establishment de la sécurité nationale que la Chine rouge n’engagerait pas de forces dans le conflit coréen. Il y avait un dénigrement raciste continuel de leurs prouesses et de leurs capacités au combat. MacArthur était convaincu que les bombardiers stratégiques écraseraient toutes les forces communistes chinoises (CCF).

Les troupes chinoises ont commencé à se présenter comme prisonniers de guerre et ont facilement divulgué leurs désignations d’unités et leurs plans de mouvement. Les unités de première ligne américaines sont devenues de plus en plus mal à l’aise. Les rapports du renseignement croyaient que 34 000 CCF se trouvaient peut-être en Corée du Nord. En réalité, 300 000 personnes avaient traversé la rivière Yalu à pied, sous le couvert de l’obscurité, et se préparaient à un assaut total contre les positions de l’ONU.

Au cours des mois suivants, plusieurs offensives massives du CCF ont repoussé les forces de l’ONU dans la péninsule après Séoul une fois de plus. Le CCF s’est appuyé sur d’énormes attaques nocturnes par vagues humaines qui auraient tout simplement submergé les unités mal retranchées de la République de Corée et de l’ONU.

L’armée américaine était principalement liée à la route en Corée, ce qui a permis aux unités d’être contournées et encerclées par les forces du CCF à pied. Lorsqu’ils ont tenté de revenir sur des lignes amies, ils ont dû franchir un gant de barrages routiers. Un nombre incroyable de véhicules américains, d’équipement lourd et de pièces d’artillerie ont été abandonnés sur les routes alors que les unités tentaient de fuir les embuscades. L’idée de troupes américaines fuyant la bataille et jetant leurs armes semble impossible, mais s’est produite à de nombreuses reprises et a été surnommée «fièvre d’évacuation».

Sous la direction de Mathew Ridgeway, la Huitième Armée s’est recentrée sur des tactiques défensives appropriées, ce qui a permis à des unités massivement inférieures en nombre de contenir des concentrations de CCF beaucoup plus importantes. À Chipyong-ni, le 23e régiment d’infanterie, avec un bataillon français, a tenu à l’écart les forces chinoises au moins cinq fois leur effectif encerclé. Les unités d’artillerie ont tiré des quantités incroyables de munitions. Même alors, les fantassins au sol étaient souvent au corps-à-corps de nuit.

Les dirigeants communistes chinois étaient plus qu’heureux de lancer vague après vague de leurs compatriotes dans l’attaque pour finalement être brisés par des tirs d’artillerie concentrés, des attaques aériennes et des champs de tirs de mitrailleuses qui se chevauchent. D’avril à juillet 1951, 7,6 millions de cartouches d’artillerie ont été utilisées par les forces de l’ONU pour arrêter les offensives chinoises.

Les Américains étaient malades des guerres étrangères

Nos propres troupes, cependant, n’avaient pas le courage de continuer à tuer des paysans sans raison, dans ce qu’ils appelaient la “guerre yo-yo”. Le public américain avait une cote d’approbation de la guerre de 30 pour cent, et les chances de Truman à un autre mandat s’évaporaient rapidement alors que sa cote d’approbation tombait à 22 pour cent.

Des palpeurs diplomatiques ont été envoyés par les Soviétiques et des pourparlers d’armistice ont commencé à Kaesong. Les pourparlers ont duré encore deux ans en raison de la réticence des deux parties à faire des compromis et des bévues diplomatiques. Pendant ce temps, les armées ont encore eu plusieurs affrontements majeurs le long du 38e parallèle.

Notre politique étrangère actuelle nous met en désaccord avec la Corée du Nord et la Chine. Nous les avons combattus pendant la guerre de Corée il y a près de 70 ans et nous sommes toujours dans une impasse sur le 38e parallèle. Un armistice a été signé en 1953, mais il n’y a pas de véritable traité de paix. Le plus proche que nous ayons parcouru remonte à 2018, lorsque les dirigeants nord-coréens et sud-coréens Kim Jong-un et Moon Jae-in ont signé la Déclaration de Panmunjom lors du Sommet intercoréen.

Cela a ensuite été réaffirmé lors d’un sommet historique entre le président Donald Trump et Kim Jong-un. Ces progrès révolutionnaires ont régressé alors que la Maison Blanche de Trump se concentrait sur les questions intérieures en 2020.

La Corée est un conflit qui suscite la réflexion et qui devrait être étudié en détail par les experts américains en matière militaire et de politique étrangère. Apprenons de nos échecs. Les actions passées ne peuvent pas nécessairement prédire l’avenir, mais pourquoi ne pas acquérir autant de connaissances que possible sur l’état d’esprit chinois et coréen et la nature du champ de bataille dans la péninsule coréenne ?

En ce Memorial Day, souvenons-nous de la guerre de Corée et des 33 739 Américains morts en combattant le communisme. Leur sacrifice sur l’autel de la liberté ne doit pas être oublié.

Ellis Domenech est un ancien officier des opérations psychologiques de l’armée américaine avec de multiples déploiements de combat en Afghanistan et en Afrique.