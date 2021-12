Les États-Unis ont confirmé mardi plus de 441 000 nouveaux cas de COVID, un record

Les États-Unis ont enregistré mardi un nombre record de cas de coronavirus, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les États-Unis ont enregistré 441 278 nouveaux cas mardi, a rapporté le CDC, bien plus que le précédent record de 294 015 établi en janvier. Le nouveau record intervient après que les autorités ont confirmé environ 290 000 cas il y a un peu plus d’une semaine au milieu d’un autre pic provoqué en partie par la variante Omicron dans les États du pays.

La moyenne mobile sur sept jours du CDC s’élève désormais à un peu plus de 240 000 cas par jour.

Alors que la nouvelle variante s’est propagée à travers le pays juste un mois après que les premiers cas ont été signalés en Afrique du Sud, la plupart des infections ont été relativement bénignes, en particulier chez les Américains qui sont vaccinés et boostés. Les Américains non vaccinés sont plus de 12 fois plus susceptibles d’être hospitalisés avec le virus, selon les données du CDC, et ils sont près de 20 fois plus susceptibles de mourir du virus.

Grâce aux vaccins, le nombre total de décès n’a pas reflété le nombre croissant de cas. Alors que le pays fait en moyenne plus de 1 000 décès par jour, selon les données du CDC, la majorité se trouve parmi les populations non vaccinées, et la moyenne est bien inférieure aux près de 2 000 décès quotidiens enregistrés en septembre.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]