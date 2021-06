Les États-Unis ont créé 559 000 emplois en mai et le chômage a chuté à 5,8% ⋆ .

Après un rapport décevant sur l’emploi en avril, le mois de mai s’est nettement amélioré avec 559 000 nouveaux emplois ajoutés à l’économie, selon le Bureau of Labor Statistics. C’est encore un peu en deçà des 650 000 emplois prévus par les analystes, mais le chômage est passé de 6,1% à 5,8%, le plus bas depuis le début de la pandémie de coronavirus en mars 2020. “L’Amérique est à nouveau en marche”, a déclaré le président Joe Biden en réponse à le rapport. “Aucune autre grande économie ne gagne des emplois aussi rapidement que la nôtre, et aucun de ces succès n’est un accident”, a-t-il déclaré, attribuant au plan de sauvetage américain le fait d’avoir stimulé la reprise.

Elise Gould de l’Economic Policy Institute a décrit le rapport global comme “un signe prometteur que la reprise est sur la bonne voie”. Gould a poursuivi: “Si ce rythme se poursuit au cours de la prochaine année, nous tomberons probablement à 4% de chômage d’ici la mi-2022 et nous serons complètement rétablis avant la fin de 2022, absorbant pleinement les pertes et la croissance démographique.”

Une autre bonne nouvelle est que les femmes ont trouvé un emploi après avoir perdu un nombre considérable d’emplois tout au long de la pandémie, représentant 56,2% des nouveaux emplois en mai. Ce n’est qu’un début – les femmes auraient besoin de trouver un emploi à ce rythme pendant 13 mois consécutifs pour revenir à la situation d’avant, selon le National Women’s Law Center – mais un début vaut mieux qu’un autre mois de chute continue derrière. La participation des femmes au marché du travail est passée de 57,2% en avril à 57,4% en mai, toujours en deçà du taux de février 2020 de 59,2%.

Néanmoins, il y a encore 7,6 millions d’emplois de moins qu’en février 2020, avec un déficit total d’emplois d’au moins 8,6 millions (pour tenir compte de la croissance de l’emploi qui aurait normalement eu lieu depuis lors).

Encore une fois, contrairement aux affirmations selon lesquelles les restaurants ont du mal à trouver des travailleurs en raison des allocations de chômage élevées, l’industrie hôtelière a connu une forte croissance, créant 292 000 emplois. Et tandis que les salaires ont augmenté dans l’hôtellerie, signe possible d’une pénurie de main-d’œuvre, Heidi Shierholz d’EPI note que «les salaires des travailleurs typiques des loisirs et de l’hôtellerie ont chuté pendant la récession et viennent en grande partie de retrouver leur tendance d’avant COVID, c’est-à-dire qu’ils sont maintenant en le stade où ils seraient si COVID ne s’était jamais produit. » Josh Bivens avait déjà fait valoir que l’augmentation des salaires dans les restaurants est compatible avec le retour des clients à pourboire et peut donc même ne pas représenter des salaires plus élevés payés par les employeurs.

Il y a un long chemin à parcourir, et trop de gens sont toujours sans emploi – rappelez-vous qu’il manque 7,6 millions d’emplois par rapport à ce qui existait en février 2020 – alors que les gouverneurs républicains prennent la décision politique, et non économique, de supprimer le chômage fédéral hebdomadaire de 300 $. le supplément aux prestations parce que ce sont soi-disant 300 $ qui empêchent les gens de chercher du travail (même si ce n’est pas le cas). Cela augmente la souffrance à travers le pays alors même que les gens montrent, mois après mois, qu’ils cherchent à retourner au travail.

