Les États-Unis ont franchi une étape importante, dépassant les 600 000 décès dus au COVID-19.

Selon l’Associated Press, le nombre de personnes décédées est plus important que la population de Baltimore ou de Milwaukee et il est approximativement égal au nombre d’Américains décédés d’un cancer en 2019.

Jusqu’à présent, 43,9% de la population américaine a été entièrement vaccinée et 52,6% ont reçu au moins une dose, selon les Centers for Disease Control and Prevention.