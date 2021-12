Les États-Unis ont plus que jamais besoin d’un objectif Covid-19 clair

C’est la question la plus importante depuis mars 2020 : quand la pandémie de Covid-19 prendra-t-elle fin ?

La variante omicron, ainsi que d’autres rebondissements inattendus avec le coronavirus, ont rendu la question difficile à répondre. Mais, depuis le début, il en va de même du manque de consensus sur le niveau de Covid-19 que les États-Unis et le monde sont prêts à tolérer. Même si les représentants du gouvernement ont intensifié et réduit les restrictions, ils ont rarement donné des normes claires – des objectifs avec des mesures spécifiques qui leur sont attachées – expliquant ce qui motive les changements. Tout cela est à rejouer avec omicron.

« C’est un problème majeur », m’a dit Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security. « Si vous n’articulez pas les paramètres qui guident votre prise de décision en matière de santé publique, cela rend tout plus opaque pour le grand public. »

L’objectif initial était d’« aplatir la courbe ». Mais c’était vague : l’idée était de réduire la propagation de Covid-19, et finalement les hospitalisations, pour éviter de surcharger le système de santé. Mais il n’y a jamais eu de norme définie pour déterminer à quel point les cas ou les hospitalisations devraient être faibles et quel seuil était trop élevé.

Ensuite, même cet objectif a semblé tomber à l’eau. Au lieu de cela, les responsables de tout le pays ont apparemment adopté et assoupli des règles basées sur l’attention des médias, les sentiments politiques et les réactions du public.

Pour de nombreuses personnes, la vie peut déjà sembler revenue à la normale. Pourtant, certaines règles sont toujours en place, notamment des mandats de masque dans certaines juridictions et de nombreuses restrictions sur les écoles, sans aucun signal clair sur la date à laquelle elles prendront fin. Et le nombre de morts de Covid-19 aux États-Unis est toujours de plus de 1 000 par jour.

Les experts étant désormais largement d’accord pour dire que « Covid zéro » (véritable élimination du virus) est impossible, le manque d’objectifs clairs est encore plus choquant : il semble que le pays devra accepter un certain niveau de Covid-19 dans le prévisible futur, mais il n’y a aucune clarté sur ce que cela signifie.

Combien de cas, d’hospitalisations ou de décès sommes-nous prêts à tolérer ? Ou s’agit-il même des bonnes mesures ? Les fonctionnaires, au moins, n’offrent pas de réponses claires.

« C’est comme quand vous êtes un enfant et que le professeur vous demande de montrer votre travail », a déclaré Adalja. « Souvent, [public officials] n’ont pas montré leur travail. Ils ont juste dit : ‘C’est comme ça.’ »

Certains endroits ont fait mieux. L’Australie, pour sa part, a invoqué des directives claires pour ses fermetures sévères tout au long de la pandémie. Comme le « Covid zéro » est devenu impossible, il a lié ses règles à des taux de vaccination plus élevés et au statut vaccinal des individus.

Des objectifs clairs, signalant quand les restrictions seraient levées, auraient l’avantage de la transparence. Ils pourraient également avoir de plus grands avantages, comme rétablir la confiance indispensable dans les responsables de la santé publique et les communications et motiver le public à mieux suivre les règles. Si omicron finit par provoquer plus d’infections et de décès, et que les autorités réagissent avec de nouvelles restrictions, fournir une lumière au bout du tunnel pourrait aider à montrer aux gens pourquoi de telles mesures sont nécessaires et peut-être pousser une plus grande partie de la population à adhérer aux mesures.

Mais pour que ce soit le cas, l’Amérique doit décider de son objectif final avec Covid-19 – et, jusqu’à présent, ce n’est pas le cas. « Nous n’avons pas appris », a déclaré Adalja. « Les mêmes erreurs sont toujours commises. »

Les métriques utilisées sont importantes et peuvent changer avec le temps

L’idée de base, m’ont dit des experts, devrait être que les dirigeants américains fournissent des objectifs clairs que le public puisse facilement suivre, et associent toutes les règles restantes et nouvelles liées à Covid autour des nouveaux objectifs. « Si vous avez un ensemble de politiques qui restreignent le comportement des gens, avoir des directives assez claires sur le moment où vous allez les retirer semble être une chose raisonnable », m’a dit Robert Wachter, président du département de médecine de l’Université de Californie à San Francisco.

Des gens font la queue sur un site de vaccination sans rendez-vous à Washington, DC, le 29 novembre. Jim Watson/. via .

À l’heure actuelle, le point final le plus logique est de réduire le nombre de cas : si l’idée est de minimiser la propagation de Covid-19, alors quel meilleur moyen de garantir cela que de s’assurer que les infections réelles sont inférieures à un certain seuil ? À ce stade, nous avons de nombreuses preuves que le nombre de cas prédit également les pires résultats de Covid-19, avec une tendance claire depuis le début de la pandémie que les cas augmentent, les hospitalisations augmentent environ deux semaines plus tard et les décès augmentent environ deux semaines après hospitalisations.

Alors, quel est le bon nombre de cas ? Il s’agit, certes, d’un seuil arbitraire quoi qu’il arrive. Dans le passé, certaines organisations, dont Vox, ont cité quatre nouveaux cas quotidiens de coronavirus pour 100 000 personnes comme norme acceptable. Mais 4,1 cas quotidiens pour 100 000 n’est pas vraiment mieux que 3,9 cas pour 100 000 ; quatre est une coupure arbitraire. Néanmoins, un certain nombre doit être défini pour que tout cela fonctionne, et il devrait être suffisamment bas pour garantir que le virus Covid-19 ne se propage vraiment pas trop rapidement.

Il est également important de s’assurer qu’une baisse inférieure à, disons, quatre pour 100 000 est maintenue. Sinon, il pourrait y avoir un effet yo-yo dans lequel les restrictions vont et viennent brusquement à mesure que le nombre de cas passe un peu en dessous et un peu au-dessus de quatre pour 100 000. Une façon de contourner ce problème serait d’exiger que les cas restent en dessous de la norme pendant un certain temps – disons deux semaines – et n’augmentent pas pendant cette période. (Les États-Unis sont toujours au-dessus de ce seuil, bien que la sous-déclaration pendant Thanksgiving ait entraîné des lacunes dans les données à l’échelle nationale.)

Au fil du temps, les cas peuvent devenir moins importants. Avec les vaccins, il y a un « découplage » des cas et des conséquences graves de Covid-19 : les vaccins ne protègent pas parfaitement et durablement contre l’infection, cette protection diminuant avec le temps, mais ils semblent protéger durablement à des taux très élevés – 90 pour cent et plus – de l’hospitalisation et de la mort. Ainsi, quelqu’un pourrait contracter Covid-19, enregistrer un cas, mais présenter un risque de décès beaucoup plus faible qu’elle ne l’aurait été un an auparavant.

« Nous n’en sommes pas encore là », m’a dit Crystal Watson, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security. En raison de l’hésitation à la vaccination, « nous avons encore des proportions importantes de la population et des poches d’individus qui sont encore très sensibles et peuvent être sensibles à une maladie grave ».

Mais si un découplage se produit, le pays voudra probablement accorder moins d’attention au nombre de cas et plus aux hospitalisations.

Comme pour les cas, le niveau acceptable d’hospitalisations sera un peu arbitraire. Il existe également des distinctions importantes : si l’objectif est de s’assurer que le moins de personnes possible souffrent de Covid-19, alors un seuil plus bas peut être justifié. Si l’objectif est de s’assurer que le système de santé n’est pas submergé, la barre pourrait potentiellement être placée plus haut.

Un autre objectif potentiel est un taux de vaccination plus élevé. Il n’y a pas d’accord entre les experts sur ce que le bon nombre est ici. Et comme plus de vaccination est toujours meilleure pour la santé publique, tout seuil sera – vous l’avez déjà entendu – arbitraire. Mais les taux de vaccination de 80 ou 90 pour cent dans une communauté, avec une prise importante de rappels (en particulier dans les populations plus âgées et immunodéprimées), sont le genre de gamme que les experts ont généralement mentionné ces dernières semaines.

Un autre objectif possible pourrait être la disponibilité de vaccins et d’autres traitements efficaces.

Avec les vaccins, par exemple, les restrictions pourraient s’assouplir une fois que les vaccins seront vraiment accessibles à tous pendant deux mois. À ce stade, les personnes qui choisissent de ne pas se faire vacciner ou de ne pas vacciner leurs enfants prennent sciemment un risque. Et même s’il serait vraiment préférable pour tout le monde, y compris les vaccinés, que les non vaccinés se fassent vacciner (puisque les vaccins semblent toujours réduire la transmission), la plupart des risques incomberont aux non vaccinés tandis que les vaccinés seront en gros à l’abri de le pire du Covid-19.

Donc, continuer à appliquer des restrictions autour de Covid-19, selon la logique, consiste essentiellement à demander aux personnes vaccinées de continuer à faire des sacrifices pour les personnes non vaccinées même si les non vaccinés ont décidé de prendre un risque avec leur propre santé. Cela semble injuste. Donc, une fois que les vaccins sont vraiment disponibles pour tout le monde assez longtemps, il est temps de passer à autre chose. (Une autre façon d’y parvenir serait de lier les restrictions au statut vaccinal des individus, mais jusqu’à présent, il n’y a aucun appétit politique pour cela aux États-Unis.)

« Ce n’est pas un plan parfait », m’a dit Lucy McBride, une interniste à Washington, DC, qui écrit un bulletin d’information Covid-19. Mais elle a fait valoir que des restrictions prolongées peuvent également causer des dommages, comme le monde l’a vu avec la perte d’apprentissage à la suite de la fermeture des écoles. « Covid est une menace très importante pour notre santé et notre bien-être. Mais, pour les enfants en particulier, ne pas être à l’école sans masques ne l’est pas non plus. »

Un instructeur anime une discussion en classe à la Xavier Academy de Houston, au Texas, en août. Brandon Bell/.

La seule complication, a ajouté McBride, est l’apparition d’une variante qui frappe plus fort les enfants ou peut échapper de manière significative à l’immunité. Dans ce cas, l’objectif global pourrait devoir changer pour correspondre à la réalité sur le terrain.

Tous les objectifs ci-dessus ne doivent pas nécessairement être exclusifs. Ils pourraient être considérés en combinaison. Mais surtout, il faut les expliciter.

Peut-être que des objectifs clairs amèneraient plus de gens à suivre les règles

Le plus grand avantage d’objectifs plus clairs serait la transparence.

Pendant une grande partie de la pandémie, il y a eu peu de clarté sur le moment où les restrictions vont et viennent, les responsables semblant suivre de vagues lectures des nouvelles, des preuves et de l’opinion publique. Cela peut rendre arbitraire le processus de réouverture et de fermeture, de masquage ou non, et d’adoption ou d’abandon de toute autre mesure liée à Covid. En particulier dans les cercles conservateurs, cela a conduit à des accusations selon lesquelles les dirigeants démocrates essaient simplement d’affirmer leur contrôle sur la population et n’ont jamais l’intention d’assouplir les mandats.

Le manque de transparence est l’une des raisons, selon les experts, pour lesquelles la communication en matière de santé publique a souvent faibli tout au long de la pandémie. Comme Watson l’a dit, « L’incertitude et les attentes en constante évolution sans fournir de raisonnement, n’inspirent pas confiance. Cela embrouille les gens.

L’établissement de lignes directrices claires pourrait aider à atténuer ce problème. Si l’objectif est de descendre en dessous de quatre nouveaux cas quotidiens pour 100 000 personnes pendant au moins deux semaines, par exemple, cela ne semblera pas arbitraire lorsqu’une région donnée dépasse ce seuil et que les restrictions sont à nouveau resserrées. Les accusations selon lesquelles l’objectif est simplement de contrôler la population et de ne jamais abandonner les restrictions seront moins crédibles en raison du fait qu’il existe un objectif final clair.

Avec Covid-19, le monde a appris que les choses peuvent changer rapidement, que ce soit à cause de personnes évitant prématurément les précautions ou de variantes apparemment sorties de nulle part. Des objectifs plus clairs ne peuvent pas arrêter les variantes, mais ils peuvent au moins offrir une base de référence pour le moment où les choses tournent vraiment pour le pire et où l’action est justifiée. Cela aiderait non seulement les gens à comprendre pourquoi des précautions sont nécessaires, mais cela pourrait aider à atténuer la panique car les gens ont une base de référence à contourner au lieu de vagues notions que les choses pourraient à nouveau mal tourner.

Un avantage supplémentaire, selon les experts, est que des objectifs plus clairs pourraient inciter les gens à prendre des précautions. Si les gens n’ont aucune idée de ce vers quoi ils travaillent et qu’ils ont l’impression que la pandémie et les restrictions connexes pourraient durer éternellement, ils peuvent se demander si suspendre indéfiniment leur vie normale en vaut vraiment la peine. Mais s’ils savent qu’il y a une lumière claire et fixe au bout du tunnel, ils peuvent prendre les précautions plus au sérieux pour atteindre cette lumière plus rapidement – et donc récupérer leur vie.

Ce concept est intuitif. Mais les experts ont reconnu qu’il n’y a pas de bonnes recherches ou données montrant que c’est vrai – et Covid-19, après tout, a toujours fait du bon travail en détruisant des idées intuitives.

« Je ne peux pas dire qu’il existe de grandes preuves empiriques qui fonctionnent, et je pense que nous nous sommes parfois mis en difficulté en jouant les sociologues amateurs », a déclaré Wachter. «Je pense qu’il est logique de croire que les gens seront rassurés de savoir qu’il y a une fin de partie potentielle ici et un objectif auquel ils peuvent aspirer. Mais si cela motive le comportement individuel ? Je ne sais pas. »

Néanmoins, étant donné que des objectifs plus clairs auraient leur propre avantage en termes de transparence, ils valent toujours la peine d’être fixés. Et s’ils ont aussi l’avantage de pousser plus de gens à prendre des précautions pour vaincre le virus, c’est un super bonus.

À tout le moins, des objectifs plus clairs pourraient aider à clarifier une pandémie qui a souvent été déroutante. Après un an et demi d’incertitude, donner aux gens quelque chose de plus fiable est un objectif louable en soi.