Les États-Unis ouvrent la voie à une augmentation de 6x des investissements en crypto-venture à 0,3 milliard

Alors que la valeur totale du financement dans les startups crypto a chuté d’environ un tiers à 214 millions de dollars en Chine, elle a été multipliée par sept pour atteindre 10,9 milliards de dollars aux États-Unis.

Les États-Unis sont en tête du soutien des startups de crypto et de blockchain, dépassant l’Asie pour la première fois en quatre ans, selon les données cumulatives recueillies par le cabinet de recherche CB Insights.

Cette évolution est conforme à la répression chinoise de la cryptographie cette année, obligeant de nombreuses entreprises à fermer leurs opérations ou à se délocaliser à l’étranger.

« Nous n’avons pratiquement vu aucun accord en Chine », a déclaré Chris Bendtsen, analyste chez CB Insights. « En Asie, les entreprises sont vraiment basées à Hong Kong, en Inde et à Singapour. »

Alors que la Chine prend du recul, d’autres profitent de l’occasion pour rejoindre l’espace crypto, le quatrième trimestre 2021 étant déjà le plus important jamais enregistré pour les investissements dans les startups crypto, « et nous ne sommes même pas en décembre », a déclaré Bendtsen.

À l’échelle mondiale, la valeur des investissements en capital-risque dans l’industrie a été multipliée par six, passant de 3,1 milliards de dollars en 2020 à 21,3 milliards de dollars jusqu’au 30 novembre.

Le nombre de transactions en Chine a diminué de plus de la moitié par rapport à l’année dernière pour atteindre 41 jusqu’à présent cette année, tandis que la valeur totale du financement a chuté d’environ un tiers à 214 millions de dollars.

Pendant ce temps, les États-Unis ouvrent la voie alors que le financement total des startups blockchain et crypto a plus que septuplé pour atteindre 10,9 milliards de dollars.

Cela signifie que la crypto se généralise et que les investisseurs en capital-investissement, en capital-risque et en capital-risque d’entreprise sont « tous croyants maintenant, et nous ne verrons cette tendance se poursuivre que l’année prochaine », a déclaré Bendtsen.

David Pakman de CoinFund a déclaré qu’il avait vu l’intérêt augmenter depuis que Coinbase est devenu public en avril. « Cela a réveillé beaucoup d’investisseurs traditionnels », a-t-il déclaré, ajoutant que même les fonds de dotation et les family offices font partie de ceux qui investissent dans la cryptographie cette année.

Le véhicule phare d’Anthony Scaramucci pour investir dans les hedge funds a également augmenté son exposition aux actifs cryptographiques de près de 150% au cours du troisième trimestre.

À la fin du troisième trimestre, les investissements dans des fonds numériques et des titres dans les portefeuilles de fonds spéculatifs multi-conseillers SkyBridge ont été enregistrés à 485 millions de dollars, contre 195 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre.

L’exposition de SkyBridge Capital à la crypto a augmenté parallèlement à l’optimisme de Scaramucci sur la crypto alors qu’il a déclaré à CNBC le mois dernier que Bitcoin pourrait éventuellement atteindre 500 000 $, qui se négocie actuellement autour de 57 000 $.

Annonce d’une nouvelle politique : lorsque des candidats politiques me demandent de l’argent, ma première question est : « quelle est votre position sur Bitcoin ». Et puis ma deuxième question est : « quelle est votre position sur Bitcoin. Les mi-mandats arrivent. Soutenons les FOB (Amis de #Bitcoin) – Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 1er décembre 2021

SkyBridge Multi-Adviser a ajouté cinq nouveaux investissements cryptographiques au cours du troisième trimestre, dont 13 millions de dollars en actions de Coinbase, une participation de 35,4 millions de dollars dans Genesis Digital Assets et un billet convertible de 22,6 millions de dollars émis par NYDIG.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.