Les États-Unis ouvrent une enquête de sécurité sur 1,1 million de véhicules Honda Accord

Le logo de Honda est vu lors du 88e Salon International de l’Automobile à Palexpo à Genève, Suisse

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis a déclaré lundi qu’elle ouvrait une enquête de sécurité formelle sur plus de 1,1 million de véhicules Accord Honda Motor Co Ltd (7267.T) suite à une perte soudaine des rapports de contrôle de la direction.

L’agence a déclaré que l’analyse technique couvrait les modèles de 2013 à 2015 et a déclaré que «dans des conditions de conduite normales, sans avertissement ni intervention du conducteur, le véhicule peut dévier ou se branler hors de sa trajectoire prévue.

Honda a déclaré qu’il était au courant de l’enquête et «prend au sérieux toutes les préoccupations liées à la sécurité et continuera de coopérer avec la NHTSA tout au long du processus d’enquête, car nous poursuivons également notre propre examen interne des informations disponibles.

La NHTSA a déclaré qu’elle avait 107 plaintes et deux incidents de blessures liés à ce problème.

Un consommateur de Dunnellon, en Floride, a déclaré à la NHTSA qu’il conduisait à 40 km / h et que «le volant prenait le volant et il ne pouvait pas contrôler le véhicule». La voiture est entrée dans les bois et a heurté de petits arbres. Le véhicule a été déclaré perte totale.

La NHTSA a reçu une pétition demandant une enquête en octobre concernant un défaut présumé du système de direction des véhicules Honda Accord 2013.

L’agence a déclaré que la pétition prétend que les véhicules Honda “subissent une perte soudaine de contrôle de la direction alors que le véhicule s’écarte de sa trajectoire prévue.”

La pétition a déclaré que «l’écart par rapport à la trajectoire prévue de déplacement se produit sans avertissement ni intervention du conducteur lors de l’utilisation du véhicule dans des conditions de conduite normales», a ajouté la NHTSA.

La NHTSA a ouvert une pétition d’examen des défauts et envoyé à Honda deux demandes d’informations sur les anomalies de direction des véhicules Honda Accord.

L’agence a déclaré avoir «effectué une analyse approfondie de la

les informations obtenues de Honda ainsi que les informations contenues dans les bases de données de la NHTSA. »

L’analyse technique évaluera la portée, la fréquence et les conséquences potentielles liées à la sécurité du défaut allégué.