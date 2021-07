Les États-Unis perdent également contre l’Australie et l’inquiétude commence

13/07/2021 à 8h12 CEST

La Équipe des États-Unis de basket-ball vécu une autre nuit pour l’oubli avec le deuxième défaite consécutive préparer Tokyo 2020, cette fois contre l’Australie 83-91. Pour la deuxième fois en trois jours, l’équipe des États-Unis a subi l’humiliation d’être battue lors du tournoi amical qui s’est joué à Las Vegas, Nevada. L’équipe olympique américaine avait perdu 87-90 face au Nigeria samedi dernier. A Tokyo, l’équipe des États-Unis défendra le titre de champion olympique, et les deux défaites commencent à déstabiliser les officiels de l’équipe nationale et notamment le vétéran entraîneur Gregg Popovich, des San Antonio Spurs de la NBA.

Le meneur Damian Lillard a mené les États-Unis avec 22 points et l’attaquant Kevin Durant a ajouté 17 points et quatre rebonds. Les États-Unis avaient neuf points d’avance à la mi-temps, mais c’est la meneuse Patty Mills qui a brillé au quatrième quart et a décidé de la victoire de l’Australie. Mills a marqué 10 de ses 22 points au quatrième quart et a aidé les Boomers à remporter la victoire. L’attaquant Joe Ingles a ajouté 17 points et Matisse Thybulle a inscrit 12 touchés. C’était une belle victoire de set-up pour l’Australie aspirant à monter sur le podium.

Les États-Unis affronteront l’Argentine ce mardi ; Ils affronteront à nouveau l’Australie vendredi soir et termineront leur programme de préparation contre l’Espagne dimanche.