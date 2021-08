Les États-Unis pèsent sur l’ordre des compagnies aériennes commerciales de fournir des vols pour les efforts d’évacuation de l’Afghanistan

in

PHOTO DE DOSSIER: Des soldats de l’armée américaine affectés à la 82e division aéroportée patrouillent à l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul, en Afghanistan, le 17 août 2021. Photo prise le 17 août 2021.

Force aérienne des États-Unis | .

L’administration Biden a déclaré aux compagnies aériennes commerciales américaines qu’elle pourrait leur ordonner de fournir des vols pour l’évacuation de l’Afghanistan, a déclaré samedi le département de la Défense.

Le département de la Défense a informé vendredi soir plusieurs grandes compagnies aériennes américaines qu’il pourrait activer la flotte aérienne de réserve civile, a déclaré une personne proche du dossier. Le CRAF est un programme vieux de près de 70 ans qui a été créé après le pont aérien de Berlin, pour fournir une sauvegarde pour une « urgence majeure de défense nationale ».

Les vols ne viendraient pas d’Afghanistan lui-même mais d’autres endroits, selon une personne proche du dossier. Cela pourrait inclure des personnes volantes bloquées dans des bases américaines en Allemagne, au Qatar et à Bahreïn, selon le Wall Street Journal, qui a d’abord rapporté la nouvelle.

“En collaboration avec les dirigeants militaires et industriels, le US Transportation Command soutient les efforts visant à transporter des citoyens américains, des demandeurs de visa d’immigrant spécial et d’autres personnes à risque d’Afghanistan”, a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense. Il a déclaré que l’avertissement aux compagnies aériennes pourrait être annulé si le “département de la Défense jugeait que des avions supplémentaires ne sont pas nécessaires pour répondre aux exigences de la mission”.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement commenté.

Le retrait américain d’Afghanistan, annoncé par Biden plus tôt cette année, a été en proie au chaos. Des milliers de personnes ont envahi l’aéroport de Kaboul après que les talibans ont pris le contrôle de la ville la semaine dernière, scellant le contrôle du pays.

Les responsables américains de la défense ont déclaré que l’armée cherchait d’autres moyens d’amener les Américains, les Afghans et les ressortissants de pays tiers en toute sécurité à l’aéroport de Kaboul à la suite des menaces de l’État islamique, a rapporté samedi NBC News.

L’ambassade américaine en Afghanistan a averti samedi les citoyens américains de ne pas se rendre à l’aéroport “en raison de menaces potentielles pour la sécurité à l’extérieur des portes de l’aéroport de Kaboul”.

Un responsable de la Maison Blanche a informé le groupe de presse samedi qu’au cours des dernières 24 heures, six C-17 militaires américains et 32 ​​charters avaient quitté Kaboul. Le nombre total de passagers pour ces 38 vols est d’environ 3 800. Le responsable de la Maison Blanche a déclaré que depuis le 14 août, les États-Unis ont évacué environ 17 000 personnes.

Plusieurs compagnies aériennes américaines s’étaient portées volontaires plus tôt dans la semaine pour aider au transport aérien des évacués, a déclaré la personne à CNBC.

Les appels d’offres pour les vols dits CRAF ont ouvert samedi et se termineraient lundi pour les agents de bord de United Airlines, a écrit leur syndicat, l’Association of Flight Attendants, dans une note.

“Pour que United soit prêt au cas où le ministère de la Défense des États-Unis aviserait que United Airlines CRAF a été activé, les appels d’offres pour les opérations CRAF doivent être lancés immédiatement et sur une période de temps très abrégée”, indique la note.