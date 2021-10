Les États-Unis peuvent aider les Vénézuéliens à échapper à l’hyperinflation

Un assistant de chauffeur de bus détient des billets de Bolivar d’une valeur comprise entre 0,01 et 0,25 dollar américain après que la banque centrale du Venezuela a annoncé qu’elle réduirait les prix de six zéros, à Caracas, Venezuela, le 5 août 2021. (Leonardo Fernandez Viloria/.)

L’administration Biden devrait permettre aux Vénézuéliens d’ouvrir plus facilement des comptes bancaires américains et d’accéder aux dollars.

Ce mois-ci, la banque centrale du Venezuela supprimera des zéros de sa monnaie – et pas pour la première fois. Lorsque le changement entrera en vigueur plus tard cette année, tout ce qui coûtait 1 million de bolivars (la monnaie du Venezuela) coûtera 1 bolivar, et un travailleur gagnant un salaire mensuel de 100 millions de bolivars gagnera 100 bolivars. C’est la dernière d’une série de tentatives nues du régime socialiste vénézuélien pour masquer les conséquences de l’hyperinflation.

Les Vénézuéliens ne l’achètent pas.

Au cours des dernières années, les Vénézuéliens ont progressivement abandonné la monnaie de leur gouvernement au profit du dollar américain. Entre les applications de paiement mobile et les dollars américains préexistants que les gens avaient économisés en espèces au cours des dernières décennies, les Vénézuéliens effectuent la plupart de leurs paiements quotidiens en billet vert. Ce processus de dollarisation de facto a aidé beaucoup à rester à flot, mais il a également abouti à une société vénézuélienne encore plus stratifiée : il y a ceux qui ont des dollars en espèces ou des comptes bancaires américains et ceux qui sont condamnés à utiliser des bolivars et subissent les conséquences de l’hyperinflation. .

La bonne nouvelle est que le gouvernement américain peut aider les Vénézuéliens ordinaires avec quelques changements réglementaires simples.

L’un de nous a une expérience de première main avec le Bolivar. Enfant qui a grandi dans le Venezuela socialiste, Daniel a vu les prix des empanadas et des tequeños – des aliments de base traditionnels vénézuéliens – augmenter sans relâche. À l’école primaire, il se souvient avoir payé à peine 5 bolivars pour une empanada au bœuf haché, puis 10, 50, 100, 1 000 et finalement plusieurs milliers, jusqu’à ce que le régime supprime plusieurs zéros de la monnaie pour masquer la flambée du coût de la vie. Au moment où Daniel était au lycée, il ne pouvait pas mettre assez d’argent dans son portefeuille pour acheter une seule empanada.

Vous pourriez penser, pourquoi ne pas simplement utiliser une carte de débit ou de crédit, n’est-ce pas ? D’une part, une grande partie des Vénézuéliens n’ont pas accès aux services bancaires. Mais même pour ceux qui le font, y compris Daniel et ses parents lorsqu’ils y vivaient, les limites des cartes de crédit sont si basses qu’elles les rendent inutiles. Le régime socialiste plafonne les taux d’intérêt en dessous de l’inflation, de sorte que les banques perdent de l’argent en prêtant. Par conséquent, les limites des cartes de crédit sont l’équivalent de quelques dollars par mois.

L’hyperinflation se produit lorsque la masse monétaire augmente à un rythme nettement plus rapide que la production économique et que les anticipations d’inflation deviennent incontrôlables. Dans le cas du Venezuela, cela s’est produit parce que le gouvernement a imprimé de l’argent pour perpétuer ses dépenses incontrôlables. Mais imprimer de l’argent entraîne des coûts physiques et inflationnistes. Le Venezuela n’imprime pas réellement ses propres factures ; ils sont expédiés du Brésil voisin et payés en dollars américains. Afin de réduire les coûts, le régime socialiste vénézuélien augmente désormais la masse monétaire presque exclusivement numériquement.

Cette pratique a placé le Venezuela dans la position paradoxale d’avoir une masse monétaire si importante que les prix augmentent rapidement mais si peu d’argent liquide que les gens n’ont pas de monnaie pour payer leurs factures.

Le côté positif de cette crise est que l’hyperinflation et le manque de liquidités ont précipité une dollarisation spontanée de l’économie. Les personnes qui avaient de l’argent de côté en dollars américains ont commencé à l’utiliser comme moyen de paiement. Les entreprises ont également commencé à l’utiliser pour payer leurs travailleurs. Le Venezuela, autrefois un pays riche et maintenant un avec des millions de citoyens à l’étranger, compte des millions de personnes ayant accès à des comptes bancaires étrangers, en particulier aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe. Ces personnes utilisent des applications de paiement mobile telles que PayPal et Zelle. Les Vénézuéliens utilisent également les crypto-monnaies, mais étant donné leur volatilité, ils préfèrent le dollar américain.

Mais le Venezuela manque non seulement de bolivars en espèces, mais aussi de dollars en espèces. La plupart des Vénézuéliens n’ont pas de comptes bancaires à l’étranger et très peu de devises américaines entrent dans le pays. Il y a plus de 5 millions de Vénézuéliens déplacés à l’étranger qui envoient des milliards de fonds à leurs familles au Venezuela, mais ils ne peuvent utiliser que des méthodes en ligne. S’ils essayaient d’envoyer de l’argent par la poste, ils pourraient être volés ou perdus par le régime.

C’est là que l’Amérique peut aider. Bien que nous ne puissions pas laisser tomber des hélicoptères chargés d’argent liquide, une expérience économique aussi intéressante que cela puisse être, le Trésor américain peut autoriser les Vénézuéliens à demander un numéro d’identification fiscale individuel (ITIN) à l’étranger, puis émettre des règlements pour leur permettre d’ouvrir les États-Unis. comptes bancaires à distance. Cela permettrait à tout Vénézuélien disposant d’un smartphone ou d’un ordinateur d’utiliser les paiements mobiles.

La plupart des banques exigent un ITIN ou un numéro de sécurité sociale pour ouvrir un compte bancaire. Certains permettent aux étrangers munis d’un passeport valide d’ouvrir un compte en personne, mais peu de Vénézuéliens peuvent voyager à l’étranger pour le faire. Lors du traitement des demandes d’ITIN, le département du Trésor pourrait examiner les candidats pour s’assurer que les membres du régime sanctionnés ne se prévalent pas du programme.

Ce simple changement n’aiderait pas seulement à sortir les Vénézuéliens de la pauvreté en leur permettant de gérer leurs entreprises en douceur et d’échapper à l’hyperinflation causée par leur régime oppressif, il renforcerait davantage le statut de monnaie de réserve du dollar américain, qui a historiquement permis aux États-Unis d’emprunter. à des taux d’intérêt inférieurs à ceux des autres pays. Cela créerait un précédent selon lequel Washington interviendrait pour faciliter l’utilisation de sa monnaie dans le monde, et cela découragerait les gouvernements oppressifs d’augmenter leurs revenus par une inflation excessive.

La dollarisation du Venezuela représente une opportunité historique pour les États-Unis. L’administration Biden serait intelligente de mettre en œuvre cette simple opportunité réglementaire qui peut sauver les Vénézuéliens de l’hyperinflation et, ce faisant, rétablir la place du dollar américain en tant que monnaie de réserve dominante au profit des Américains et des Vénézuéliens.

Daniel Di Martino est un docteur vénézuélien. étudiant en économie à l’Université Columbia, collaborateur principal de Young Voices, conférencier et écrivain conservateur. Vous pouvez le suivre sur Twitter ici. Jonathan Hartley est titulaire d’un doctorat. étudiant en économie à l’Université de Stanford et est chercheur invité à la Fondation pour la recherche sur l’égalité des chances. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @jon_hartley_

