Les États-Unis peuvent-ils revenir à la normale le 4 juillet? Voici ce que pense le Dr Fauci – BGR

Plus de 107 millions d’Américains ont reçu au moins une dose de vaccin dimanche. Le nombre de vaccinations quotidiennes est en augmentation car l’offre est plus importante, le pays administrant en moyenne plus de 2,3 millions de vaccins par jour à partir de vendredi. Mais le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a maintenant plafonné entre 50000 et 70000 cas par jour après des semaines de baisses constantes, ce qui indique que le virus se propage toujours avec facilité. Les responsables de la santé américains, dont le Dr Anthony Fauci et le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, ont mis en garde ces dernières semaines contre la levée des mandats de masque et l’assouplissement des restrictions, car la transmission communautaire du COVID-19 reste beaucoup trop élevée.

Dans une série d’entretiens, Fauci a expliqué comment les États-Unis pourraient être en mesure d’atteindre un certain degré de normalité d’ici le 4 juillet. Il repose sur deux facteurs majeurs, notamment la réduction des nouveaux cas quotidiens et l’augmentation du nombre de personnes vaccinées.

Fauci a dit CNN que les directives COVID-19 «seront beaucoup plus libérales» d’ici le 4 juillet si ces deux conditions sont remplies. Le CDC vient de mettre à jour les directives sur les masques faciaux pour les personnes vaccinées, Fauci disant que d’autres changements suivront.

«Si au moment où nous arrivons au 4 juillet, avec le déploiement du vaccin, nous obtenons un niveau d’infection si bas – je ne serai pas en mesure de vous dire exactement quelles sont les directives spécifiques des (Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies) le sont, mais je peux vous dire avec certitude (les lignes directrices) seront beaucoup plus libérales qu’elles ne le sont actuellement sur ce que vous pouvez faire », a déclaré l’expert de la santé à Jake Tapper.

Fauci a expliqué que les États-Unis prévoyaient d’augmenter les vaccinations et de mettre les médicaments à la disposition de tous les Américains qui souhaitent se faire vacciner dès que possible. Il a expliqué que des endroits comme les centres communautaires et les pharmacies seront transformés en sites de vaccination. Des unités mobiles de vaccination visiteront certaines zones pour augmenter l’approvisionnement en vaccins. Les militaires, les médecins retraités, les infirmières et les fournisseurs de soins de santé participeront tous à ces campagnes. Le Dr Fauci, conseiller médical en chef du président Joe Biden, a également déclaré que les États-Unis seraient en mesure d’obtenir suffisamment de doses grâce à de nouveaux contrats avec les sociétés pharmaceutiques.

Si toutes ces choses sont accomplies, « nous atteindrons un certain degré de normalité » d’ici le 4 juillet, a déclaré Fauci.

Le Fauci a également continué d’avertir que l’assouplissement prématuré des mesures de santé pourrait compromettre les progrès. Il a comparé la situation à l’Italie, qui connaît une nouvelle vague qui a contraint le gouvernement à annoncer un nouveau verrouillage.

«Ils ont eu une diminution des cas. Ils ont plafonné et ils se sont retirés des mesures de santé publique », a-t-il déclaré. «Ils ont ouvert des restaurants. Ils ont ouvert certains des bars. Les plus jeunes ont notamment cessé de porter des masques. Tout à coup, vous avez une surtension qui a tout de suite augmenté. »

Il a poursuivi: «C’est là que nous en sommes actuellement. On peut éviter ça, Jake. Nous pouvons éviter cela si nous continuons à vacciner les gens, obtenir de plus en plus de protection sans reculer soudainement sur les mesures de santé publique. »

Fauci a fait des remarques similaires à Fox News dimanche, soutenant les projections du président Biden sur la disponibilité des vaccins et mettant en garde contre les risques actuels.

«Lorsque vous vous retirez sur des choses comme le masquage et ne pas prêter attention aux paramètres de la congrégation, il est très risqué d’avoir une autre poussée», a-t-il déclaré. «Si vous attendez un peu plus longtemps pour donner au programme de vaccination une chance d’augmenter la protection dans la communauté, cela rend le retour beaucoup moins risqué. Mais si vous le faites prématurément, il y a vraiment un risque de déclencher une autre vague. »

