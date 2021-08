Les États-Unis, pour clôturer leur participation avec le bronze

08/04/2021 à 20:55 CEST

La délégation américaine de soccer féminin n’a pas répondu aux attentes et a chuté en demi-finale contre le Canada (1-0). Le champion du monde en titre a souffert plus que prévu contre les Pays-Bas en quarts de finale et a succombé aux Canadiens, qui débuteront dans la boîte d’argent ou d’or à ces Jeux olympiques de Tokyo 2020 après avoir obtenu deux médailles de bronze à Londres 2012 et à Rio de Janeiro 2016.

Dans quels sont ses quatrièmes Jeux olympiques, les Nord-Américains ont boulonné leur but et ont battu au minimum les Etats-Unis qui vont se battre contre l’Australie, qui également tombé au minimum contre le favori suédois. Justement les Scandinaves ont déjà fait ressortir toutes les lacunes des Américaines avec une victoire à la rentrée (3-0).

Ceux de Vlatko Andonovski, emmenés par Megan Rapinoe et Alex Morgan, ont une nouvelle fois engrangé une douloureuse défaite aux Jeux Olympiques, comme cela s’est déjà produit dans ceux de Rio de Janeiro 2016, bien qu’à Tokyo 2020 ils auront l’occasion de se battre pour une médaille.. Depuis Atlanta 1996, les Américains ont ajouté quatre médailles d’or et une d’argent.

L’Australie, pour son premier métal olympique

Les océaniques ont été la grande surprise des phases finales de Tokyo 2020 : ils se sont classés deuxième meilleur troisième dans le groupe de la mort avec la Suède et les États-Unis et ont atteint les demi-finales après avoir battu la Grande-Bretagne en quart de finale. Elle se battra, précisément contre les Américaines, pour la première médaille olympique, un bronze qui pourrait être l’or.

Les Australiens ont poussé les Suédois à bout, qui ont répondu aux attentes et se battront à nouveau pour l’or, comme ils l’ont fait aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016, où ils sont tombés 2-1 face à l’Allemagne.