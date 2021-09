Les Etats-Unis, pour la reconquête de la Ryder Cup

L’Europe a gagné plus de fois que nous ces derniers temps. Mais nous allons essayer de changer la tendance. Nous sommes concentrés sur cette Ryder Cup et nous allons essayer de la gagner», A compté dans le précédent Steve Stricker. Le capitaine de États Unis Elle a un grand défi à relever : empêcher l’Europe de continuer à s’imposer ces derniers temps comme le dominateur du tournoi le plus emblématique du golf.

La Ryder cup revient sur les lieux dans la semaine la plus attendue de l’année. Détroit de sifflement, dans le Wisconsin, ce week-end sera l’étape qui tente de pousser les États-Unis vers un titre qui fait rêver grâce à une équipe pleine de grands noms. Rien de moins que huit top10 mondial Stricker sera à votre disposition pour que votre pays puisse se venger de ce qui s’est passé en 2018.

L’Europe a ensuite dominé dès la deuxième session un tournoi dans lequel elle a clairement indiqué que dans cette compétition le mot “équipe” est plus important que jamais. Et c’est, encore une fois, le défi pour les États-Unis : faire en sorte que la somme des énormes qualités de ses joueurs au niveau individuel débouche sur une communion mutuelle qui permette de soulever le trophée.

Par les noms, les États-Unis ont montré qu’ils avaient beaucoup de choix. attaquant il a choisi de combiner l’expérience de certains de ses hommes avec la jeunesse de beaucoup d’autres. Comme ça se voit, six des douze joueurs de l’équipe font leurs débuts chez Ryder, trois d’entre eux (Harris English, Daniel Berger et Scottie Scheffler) comme le choix d’un capitaine qui n’a pas hésité à parier sur eux, même si cela laisserait de côté des hommes comme Patrick Roseau.

Des ressources infinies

Bien entendu, les principales figures de l’équipe sont présentes. Dustin Johnson et Brooks Koepka ils sont appelés à tirer l’équipe. Ce dernier est dans un grand moment de jeu, alors que DJ doit monter en puissance dans une compétition dans laquelle jusqu’à présent il n’a pas réussi à jouer régulièrement à son plus haut niveau.

Mais ce ne sont pas les seuls atouts américains. Justin Thomas et Jordan Spieth Ils émergent juste après, prêts à s’affirmer comme des « Ryder men » et, accessoirement, voulant donner une continuité à un duo entre les deux qui aspire à être très important pour l’équipe américaine. Bryson De Chambeau, prêt à se rattraper après des débuts difficiles en 2018 et à se retrouver dans les derniers tournois, et Tony Finau, l’un des choix du capitaine après une belle performance en 2018, ils savent aussi ce que c’est que de défendre l’Amérique dans le Ryder.

Six autres hommes font leurs débuts, certains avec de nombreuses rayures. C’est le cas de Collin Morikawa (déjà avec deux ‘majors’ à son actif) ou Patrick Cantlay (Dans un moment plus que doux après avoir remporté le Championnat BMW et le Championnat du Tour). Xander Schauffele, Harris English, Daniel Berger et Scottie Scheffler Ce seront d’autres recrues de garanties après les grands résultats qu’ils ont obtenus ces derniers temps. Finalement, Les Etats-Unis parient sur un gros bloc indemnisé pour chercher la reconquête.

Une équipe qui ne veut pas de frictions

L’un des aspects les plus discutés au cours des jours précédant la Ryder Cup concernant la concentration des États-Unis est la relation qu’ils entretiennent Bryson De Chambeau et Brooks Koepka, avec une étanchéité qui était visible lors du dernier championnat de la PGA. Une phrase malheureuse de DeChambeau lors d’une interview avec Koepka n’a pas du tout rendu son partenaire maintenant drôle et les deux ont commencé une bataille dialectique dans les jours suivants. Cependant, le capitaine Stricker a clairement indiqué lors de l’avant-première du tournoi que les deux joueurs lui ont assuré que la relation entre eux ne les empêcherait pas de ramer dans la même direction. De la même manière, Koepka a assuré qu’il arrive remis de ses problèmes de poignet.