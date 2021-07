Les Etats-Unis, pour oublier la défaite contre la France

in

27/07/2021 à 22h15 CEST

La délégation américaine de basket-ball masculin vise la victoire lors de la deuxième journée de la phase de groupes des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Après un revers inattendu contre la France (83-76) à ses débuts, les hommes de Gregg Popovich veulent montrer un bon niveau face à l’équipe d’Iran, la Cendrillon du Groupe A.

Américains, qui ils n’ont pas pu battre la France lors de leurs deux derniers matches officiels, ils ont joué un mauvais jeu en général et ils ont fini par succomber avec d’horribles dernières minutes. Avec Kevin Durant et Damian Lillard, les principales stars, loin de leur meilleure version, Les États-Unis sont restés à 36,2 % des paniers et à 31,3 % des tirs à trois points..

Face à une France du moins au plus, seul Jrue Holiday (18 points, 4 passes et 7 rebonds) a maintenu les Américains dans le combat, mais le combiné a fini par se dégonfler : au cours des trois dernières minutes, il n’a marqué que deux points, avec une séquence de 16-2. Contre l’Iran, et malgré l’amère défaite contre la France, l’équipe américaine est une grande favorite pour gagner.

Kevin Durant et Damian Lillard, reprennent le niveau

Les deux principales armes offensives de Gregg Popovich, Kevin Durant et Damian Lillard, n’ont pas montré une grande version dans les débuts. L’attaquant des Brooklyn Nets s’est retrouvé avec 10 points, 2 passes et 2 rebonds, tandis que le meneur des Portland Trail Blazers, qui a perdu un ballon clé dans les phases finales, a récolté 11 points, 3 passes décisives et 3 rebonds.

Les deux sont essentiels pour le combiné de ces Jeux Olympiques, au cours desquels ils veulent oublier les erreurs commises lors de la dernière Coupe du monde. D’autres joueurs secondaires comme Devin Booker, Middleton ou Jason Tatum ils doivent aussi aller de l’avant.