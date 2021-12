Les États-Unis pourraient avoir leur propre bureau d’enquête sur les ovnis

27/12/2021 à 07h00 CET

Le gouvernement des États-Unis pourrait bientôt avoir un tout nouveau bureau dédié à l’enquête sur les « phénomènes aériens non identifiés » (UAP), ou ce que le reste d’entre nous appelle des ovnis. La sénatrice Kirsten Gillibrand (D-NY) a proposé la création du Bureau de surveillance et de résolution des anomalies (ASRO) au sein des communautés de la défense et du renseignement.

En cas d’adoption, le bureau recueillerait des données sur la PAU, coopérerait avec des partenaires faisant des efforts similaires et rendre compte aux législateurs deux fois par an de leurs progrès. En plus des PANs, l’effort porterait également sur les observations d’objets dits « transmédiums », ou les PANs qui vont et viennent des océans.

Plus tôt ce mois-ci, le sénateur Gillibrand a écrit et déposé la SA 4281 En tant qu’amendement à la version sénatoriale de la National Defense Authorization Act de 2022, communément appelé budget de la défense des États-Unis, l’amendement de Gillibrand est reflété à la Chambre des représentants par un amendement similaire rédigé par le représentant Rubén Gallego (D-AZ).

À moins qu’il n’y ait un mouvement pour l’éliminer, il y a de fortes chances que le président Biden le promulgue. Nick Pope, un auteur qui a enquêté sur les ovnis pour le ministère britannique de la Défense, a déclaré à Popular Mechanics que accueille favorablement le nouvel amendement du sénateur Gillibrand.