Les États-Unis pourraient mettre Honor sur la liste des entités pour des raisons inconnues

Les agences de sécurité américaines sont divisées sur l’opportunité d’ajouter Honor à la liste des entités. S’il est ajouté, Honor serait confronté aux mêmes problèmes que son ancienne société mère Huawei lorsqu’il s’agit de travailler avec des entreprises basées aux États-Unis. Cependant, Honor n’a aucune présence aux États-Unis et aucune entreprise de mise en réseau 5G, donc on ne sait pas pourquoi il devrait figurer sur la liste.

En mai 2019, les États-Unis ont ajouté Huawei à la soi-disant « Liste des entités ». La présence de l’entreprise sur cette liste l’a empêchée de travailler avec des entreprises basées aux États-Unis, dont notamment Google. À l’époque, Honor était une sous-marque de Huawei utilisant la plupart des actifs de Huawei pour produire ses marchandises.

Cependant, Huawei a vendu Honor en 2020 dans le but de l’empêcher de faire face aux retombées de l’interdiction. Maintenant, cependant, le gouvernement américain réfléchit apparemment à la possibilité de mettre Honor sur la liste des entités de son propre chef.

Selon le Washington Post, quatre agences de sécurité seraient impliquées dans cette décision. Lors d’un vote, le Pentagone et le Département de l’énergie auraient voulu que Honor figure sur la liste des entités. Pendant ce temps, le département du Commerce et le département d’État ne pensent pas que l’ajout d’honneur soit nécessaire. C’est une impasse 2-2.

Si les organisations ne savent pas quoi faire, il faudra peut-être que le président Joe Biden intervienne et vote prépondérant.

De toute évidence, si Honor figurait sur la liste, ce serait dévastateur pour son entreprise. Cependant, on ne sait pas du tout pourquoi la société appartient à la liste. Huawei ne le possède plus, donc cette connexion a disparu. De même, Honor n’a aucune présence aux États-Unis et n’a pas de division d’équipement de réseau 5G. Ce dernier élément est la principale raison pour laquelle Huawei figure sur la liste, alors pourquoi Honor y appartiendrait-il ?

Nous devrons attendre et voir comment cela se déroulera.