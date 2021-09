Les États-Unis pourraient supprimer les crypto-monnaies « stables »

13/09/2021 à 16h57 CEST

Les Les crypto-monnaies stables sont ostensiblement plus sûres que les normales, grâce au fait qu’ils ont rompu les liens avec les enjeux qui les rendent plus volatiles. Cependant, les responsables américains considèrent que cela est plus négatif que positif. Certaines voix du département du Trésor américain considèrent que les pièces stables pourraient se briser facilement selon certains rapports signés par le département lui-même.

Un groupe de travail sur les marchés financiers estime que le plus inquiétant est le Tether, une crypto-monnaie que les techniciens jugent stable en raison de l’achat de beaucoup de dette d’entreprise, ce qui pourrait provoquer une fuite chaotique des capitaux si la valeur de la crypto-monnaie stagne.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose d’autre à ce sujet, mais les régulateurs américains pourraient s’efforcer de mettre fin à ce modèle et de le bannir de la réglementation économique américaine. Ça oui, continuera à autoriser les crypto-monnaies volatiles, qui ne sont pas du tout sûrs non plus.