Les États-Unis, premier rival de la phase finale

08/03/2021 à 19:20 CEST

La délégation espagnole de water-polo masculin affronte les dangereux États-Unis en quarts de finale après être entrée dans les phases finales en tant que vainqueurs de groupe. Les hommes de David Martín ont bouclé une phase de poules impeccable avec cinq victoires en cinq matchs et vaincre des équipes comme la Serbie, le Monténégro ou la Croatie.

L’équipe nationale, qui est actuel finaliste d’Europe et du monde, ils veulent à nouveau se battre pour les médailles après les mauvais résultats de Rio de Janeiro 2016 et de Londres 2012. Les Espagnols sont, sans aucun doute, les grands favoris, même devant la Hongrie, la Serbie ou l’Italie, pour remporter la médaille d’or, qui serait le deuxième et le troisième métal olympique de l’histoire de l’équipe nationale..

L’équipe affronte des Etats-Unis qui viennent de perdre les trois derniers matches de la phase de poules : ils sont tombés face aux favoris Hongrie (8-11) et Italie (11-12), mais aussi étonnamment contre la Grèce (14-5). La mauvaise gestion des matchs du Japon, cinquième, leur a permis d’être dans les phases finales.

Entrez dans le groupe sélect des trois métaux olympiques

Le grand objectif du bloc de David Martín est de répéter les exploits de Barcelone 1992 (or) et d’Atlanta 1996 (argent) et d’ajouter une médaille olympique de plus au record espagnol.. Avec un autre métal jeil gualaría aux sélections de Croatie et de Suède, également avec trois. Les plus récompensés sont la Hongrie, avec un total de 15 (neuf or, trois argent et trois bronze) et la Serbie, avec un total de 12 (quatre or, cinq argent et trois bronze).

Les Américains ont un total de six médailles olympiques : trois d’argent et trois de bronze. Cependant, l’équipe nord-américaine a perdu du potentiel ces dernières années et n’a pas combattu pour les médailles depuis Pékin 2008, quand ils étaient finalistes. Les autres métaux ont été conquis en Paris 1924, Los Angeles 1932, Munich 1972, Los Angeles 1984 et Séoul 1988.