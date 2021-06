Les États-Unis prennent forme : James Harden et Adebayo unissent leurs forces

Les États-Unis ne veulent rien sauver pour Tokyo. Il veut sa Dream Team et devient de plus en plus reconnaissable. LeBron James et Anthony Davis ont été les premiers à se prononcer sur l’événement olympique, anticipant son absence ; mais, depuis, la liste des joueurs qui ont donné le oui n’a fait que s’allonger. Les derniers, James Harden et Bam Adebayo. Selon Shams Charania (.) et Adrian Wojnarowski (ESPN), les deux stars feront partie de l’équipe nationale en quête de la 16e médaille d’or des États-Unis. Un autre coup sur la table. Celui qui est donné avec, encore, l’écho du précédent. Pas plus tard qu’hier, Kevin Durant, le coéquipier de Harden dans les trois grands des Brooklyn Nets, s’inscrivait également pour le tournoi. Dans son cas, viser sa troisième médaille d’or, après celles obtenues à Londres 2012 et Rio de Janeiro 2016, et avec Carmelo Anthony à l’honneur: Je pourrais le dépasser en termes de premières positions et en termes de score, car il n’est qu’à 25 points.

Dans le cas de La Barba, il revient en équipe nationale après cinq ans d’absence. A Adebayo, ce sera sa première présence. Ils rejoignent ainsi Bradley Beal, Jayson Tatum, Damian Lillard, Devin Booker, Draymond Green et Durant lui-même. Tous seront, oui ou oui, dans une liste finale de 12 joueurs qui, au complet, sera connue à la fin du mois. Le reste viendra d’une liste préliminaire de 56 dans laquelle Paul George, Chris Paul ou Kawhi Leonard, parmi tant d’autres, n’ont pas encore été prononcés. Kyrie Irving et Donovan Mitchell, quant à eux, ont déjà nié leur participation. Ensemble, l’équipe des États-Unis commencera à s’entraîner le 6 juillet à Las Vegas. Vingt jours avant le début de la compétition, qui accueillera sa phase de poules du 25 juin au 1er août et la phase à élimination directe du 3 au 7 de ce mois. Avant cela, le casting de Gregg Popovich rencontrera l’équipe nationale espagnole le 18 juillet lors d’un match de préparation.

Le doute de Curry est levé

Un autre nom qui était entré en scène ces derniers jours était celui de Stephen Curry. Le meneur, troisième dans le vote pour le MVP de cette année, Il était indécis à ce sujet : “Je suis littéralement 50-50. J’ai probablement besoin des deux prochaines semaines pour décider”, a-t-il déclaré au San Francisco Chronicle. Apparemment, au final, il aurait choisi de ne pas y aller, explique le journaliste Tim Reynolds (The Associated Press). Dans son dossier particulier, Curry a deux médailles d’or en Coupe du monde, mais il n’a pas encore atteint la gloire dans quelques Jeux. Avec toutes les confirmations, et malgré cette perte possible, d’une grande importance, les États-Unis indiquent clairement qu’ils veulent se venger de leur dernière performance, à la Coupe du monde 2019, avec l’or pour l’équipe nationale espagnole.