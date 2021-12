Les États-Unis raccourcissent la période de quarantaine pour les coronavirus positifs

28/12/2021 à 13:18 CET

Les États-Unis modifient les périodes d’isolement pour les contacts.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont annoncé ce lundi la réduction de 10 à 5 jours d’isolement requis pour les patients qui ont été testés positifs pour coronavirus.

Après ces cinq jours d’isolement, Devrait être utilisé masque facial pendant cinq jours de plus tant qu’ils sont entourés d’autres personnes. Le CDC soutient que les données suggèrent que la plupart des infections surviennent un jour ou deux avant l’apparition des symptômes et deux ou trois jours après.

Aussi, les nouvelles recommandations modifier les périodes d’isolement des contacts: ceux qui ne sont pas vaccinés ou n’ont pas reçu la troisième dose économiseront cinq jours d’isolement, puis ils utiliseront un masque pendant cinq jours supplémentaires. Si l’isolement n’est pas possible, vous devez porter un masque N95 bien ajusté pendant dix jours après le contact.

Ceux qui ont reçu le dose de rappel Ils n’auront pas à se mettre en quarantaine après un contact, mais ils devront porter un masque pendant dix jours. S’il y a des symptômes, ils doivent être isolés jusqu’à ce qu’ils donnent négatif dans un test.

Le président des États-Unis, Joe Biden, a insisté sur le fait que la situation de la pandémie de COVID-19 « n’est pas comme en mars 2020 », depuis maintenant « Nous sommes préparés et nous savons ce qu’il faut pour sauver des vies, protéger les gens et garder les écoles et les entreprises ouvertes« , a-t-il déclaré lors d’une réunion télématique avec l’Association nationale des gouverneurs.

« Ómicron est une source de préoccupation, mais ne devrait pas être une cause de panique. Si vous êtes complètement vacciné et recevez votre rappel, vous êtes hautement protégé. Si vous n’êtes pas vacciné, vous courez un risque élevé de tomber gravement malade du COVID-19, d’être hospitalisé et, dans de rares cas, même de mourir », a souligné le président américain, comme l’a indiqué un communiqué de la Maison Blanche.

Biden a ajouté que Les pharmacies proposant des tests COVID-19 gratuits ont quadrupléIl existe plus de 20 000 endroits où les citoyens américains peuvent acheter ces tests et, dans de nombreux cas, prendre rendez-vous en ligne pour minimiser l’attente.

Il a également dit que de 46 millions de tests viraux en vente libre à près de 200 millions en décembre, certaines données qu’il a réitérées qu’elles sont « grâce au bon travail ».

« On sait qu’avec une augmentation des cas et des dizaines de millions de personnes non vaccinées, (on anticipe) une augmentation des hospitalisations. Nos hôpitaux vont s’effondrer tant en termes d’équipements que de personnel. C’est pourquoi nous avons mis à disposition des millions de blouses, gants, masques et ventilateurs (aux toilettes). Nous mobilisons 1 000 médecins, infirmières et médecins militaires supplémentaires pour aider le personnel hospitalier », a déclaré Biden.

À propos des vols intérieurs

Pour sa part, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, Anthony Fauci, Il a déclaré que l’élaboration d’un règlement sur la vaccination pour les voyageurs qui prennent des vols intérieurs devrait être envisagée.

« Je pense que faire cela avec les vols intérieurs devrait être sérieusement envisagé. » Fauci a déclaré ce lundi sur le réseau américain MSNBC, selon Bloomberg, et a également mis en garde la population d’éviter les grandes fêtes le soir du Nouvel An.

Lors de la réunion télématique de ce lundi, Biden a déclaré que les gouverneurs avaient interrogé Fauci sur les nouvelles exigences pour le voyages aérien. Le groupe de pression des principales compagnies aériennes américaines, Airlines for America, a déclaré que l’administration avait indiqué qu’une telle décision ne viendrait pas de sitôt.

« L’Administration nous a informés que il n’y a pas de proposition de politique imminente concernant les exigences de voyage intérieur et nous faisons écho aux inquiétudes exprimées concernant la mise en œuvre et l’application de ladite politique », a déclaré le groupe dans un communiqué, tel que rapporté par Bloomberg.