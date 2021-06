Les États-Unis récupèrent les millions payés en Bitcoin pour Pipeline Ransomware

Comparer

Les autorités américaines ont réussi à récupérer une rançon payée en Bitcoin par la société Colonial Pipeline, selon un rapport de CNN. En mai, une cyberattaque qui aurait été perpétrée par un groupe de piratage soutenu par la Russie appelé DarkSide a interrompu les opérations de l’entreprise.

Selon le rapport, Colonial Pipeline contrôle environ 45 % du carburant de la côte est des États-Unis. Son PDG, Joseph Blount, a été contraint de payer la rançon du pirate informatique sur l’ordinateur principal d’une salle de contrôle. Estimé à environ 4,4 millions de dollars versés en 63,7 Bitcoin.

L’opération a été menée par un groupe de travail spécial sur les ransomwares créé par le gouvernement fédéral des États-Unis. Ce type d’attaque est devenu régulier. L’inquiétude grandit parmi le public et les autorités.

La sous-secrétaire à la justice Lisa Monaco a déclaré ceci à propos de l’opération lors d’une conférence de presse :

En poursuivant un écosystème complet qui alimente les ransomwares et la monnaie numérique, nous continuerons à utiliser tous nos outils et toutes nos ressources pour augmenter les coûts et les conséquences des ransomwares et autres cyberattaques.