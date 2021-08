Les États-Unis réfléchissent à des rappels de vaccin COVID pour les personnes âgées dès l’automne ⋆ .

Avertissement de jours difficiles à venir avec une augmentation des infections au COVID-19, le directeur des National Institutes of Health a déclaré dimanche que les États-Unis pourraient décider dans les deux prochaines semaines d’offrir ou non des vaccins de rappel contre les coronavirus aux Américains cet automne.

Parmi les premiers à les recevoir pourraient être des travailleurs de la santé, des résidents de maisons de soins infirmiers et d’autres Américains plus âgés.

Dr Francis Collins a également plaidé à nouveau pour que les personnes non vaccinées se fassent vacciner, les qualifiant de «canards assis» pour une variante du delta qui ravage le pays et montre peu de signes de relâchement.

“Cela va très fortement à la hausse sans aucun signe d’avoir atteint un sommet”, a-t-il déclaré.

Les responsables fédéraux de la santé ont cherché activement à savoir si des injections supplémentaires pour les vaccinés pourraient être nécessaires dès cet automne, examinant le nombre de cas aux États-Unis «presque quotidiennement» ainsi que la situation dans d’autres pays comme Israël, où des études préliminaires suggèrent que le la protection du vaccin contre les maladies graves a diminué parmi les personnes vaccinées en janvier.

Israël propose un rappel du coronavirus aux personnes de plus de 60 ans déjà vaccinées il y a plus de cinq mois.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, écoute le président Joe Biden reçoit un briefing dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche à Washington, le mardi 10 août 2021, sur la façon dont le COVID-19 pandémie a un impact sur la préparation aux ouragans. (Photo AP/Susan Walsh)



Aucune décision américaine n’a été prise car les cas ici jusqu’à présent indiquent toujours que les gens restent hautement protégés contre COVID-19, y compris la variante delta, après avoir reçu le schéma thérapeutique à deux doses Pfizer ou Moderna ou le vaccin à injection unique Johnson & Johnson.

Mais les responsables américains de la santé ont clairement indiqué dimanche qu’ils se préparaient à la possibilité que le moment des rappels vienne plus tôt que tard.

“On craint que le vaccin ne commence à perdre de son efficacité”, a déclaré Collins. « Et delta est un problème avec lequel nous devons essayer de faire face. La combinaison de ces deux moyens signifie que nous pouvons avoir besoin de rappels, en commençant peut-être d’abord par les prestataires de soins de santé, ainsi que les personnes dans les maisons de soins infirmiers, puis progressivement avec d’autres, comme les Américains plus âgés qui ont été parmi les premiers à se faire vacciner après avoir été vaccinés. est devenu disponible à la fin de l’année dernière.

Il a déclaré que, comme la variante delta n’a commencé à frapper durement les États-Unis qu’en juillet, les «deux prochaines semaines» de données sur les cas aideront les États-Unis à prendre une décision.

Président Moderna Stephen Hoge a déclaré que le fait de voir des infections « percées » émerger parmi les vaccinés dans les six mois a été surprenant, même si la plupart des symptômes jusqu’à présent n’ont pas mis la vie en danger. “Je pense que cela suggère que nous aurons besoin de vaccins de rappel pour passer l’hiver”, a-t-il déclaré.

La semaine dernière, la Food and Drug Administration a déclaré que les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent recevoir une dose supplémentaire des vaccins Pfizer ou Moderna pour mieux les protéger alors que la variante delta continue d’augmenter.

“S’il s’avère qu’à mesure que les données arrivent, nous voyons que nous devons donner une dose supplémentaire aux personnes dans les maisons de soins infirmiers, en fait, ou aux personnes âgées, nous serons absolument prêts à le faire très rapidement”, a déclaré Dr Anthony Fauci, qui est le conseiller médical en chef du président Joe Biden.

Alors que les États-Unis enregistrent actuellement une moyenne d’environ 129 000 nouvelles infections par jour – une augmentation de 700% depuis début juillet – ce nombre pourrait passer au cours des deux prochaines semaines à 200 000, un niveau jamais vu depuis parmi les pires jours de la pandémie en janvier et février, a déclaré Collins.

Un panneau d’information concernant les vaccins COVID-19 est visible à l’extérieur d’un magasin CVS à Chicago, Illinois, le vendredi 13 août 2021. (AP Photo/Nam Y. Huh)



Lui et Fauci ont souligné que le meilleur moyen d’endiguer le virus est que les non vaccinés se fassent vacciner.

Actuellement, environ 60% de la population américaine a reçu au moins une dose et près de 51% sont complètement vaccinés, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Les zones à faible taux de vaccination ont été particulièrement touchées par les infections, comme la Louisiane, le Texas, la Floride et le Mississippi.

L’augmentation rapide des infections aux États-Unis a provoqué une pénurie de lits dans les unités de soins intensifs, d’infirmières et d’autres membres du personnel de première ligne dans les points chauds du virus qui ne peuvent plus faire face au flot de patients non vaccinés. Les responsables de la santé avertissent également que davantage d’enfants qui ne sont pas encore éligibles pour les vaccins pourraient être infectés, bien qu’il ne soit pas clair si la variante delta entraîne une maladie plus grave parmi eux.

“C’est navrant étant donné que nous n’avons jamais pensé que nous serions de retour dans cet espace”, a déclaré Collins à propos de l’augmentation globale des infections aux États-Unis. «Mais nous voici avec la variante delta, qui est si contagieuse, et cette situation déchirante où 90 millions de personnes ne sont toujours pas vaccinées qui sont des canards assis pour ce virus, et c’est le gâchis dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde de faire mal.”

Fauci a déclaré qu’au fur et à mesure que de plus en plus de personnes se faisaient vacciner, dans de nombreux endroits, tout le monde – à la fois vacciné et non vacciné – devra faire sa part avec «l’atténuation», comme le port du masque dans les écoles et autres espaces publics.

“Nous devons juste réaliser que nous avons affaire à une crise de santé publique”, a-t-il déclaré. “Plus vous contractez d’infections, plus vous vous propagez, plus le virus a de chances de continuer à évoluer et à muter.”

Collins a parlé sur “Fox News Sunday”, Fauci est apparu sur “Face the Nation” de CBS et Hoge était sur “Sunday Morning Futures” de Fox News Channel.

