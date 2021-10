Les États-Unis remplacent la Chine en tant que plus grand mineur de bitcoins au monde.

Les États-Unis sont devenus l’épicentre mondial de l’exploitation minière de Bitcoin après qu’une répression en Chine a effectivement éliminé la pratique dans l’ancien berceau de l’industrie. Selon une étude du Cambridge Center for Alternative Finance publiée mercredi, fin août, l’Amérique représentait 35,4% du taux de hachage mondial, une mesure de la puissance de calcul utilisée pour extraire la monnaie numérique. C’est plus du double de l’activité observée en avril.

Les mineurs de Bitcoin passent de la Chine aux États-Unis

La montée en puissance des mineurs de bitcoins aux États-Unis a été motivée par la décision de la Chine de réduire l’industrie pour contrôler le risque financier. Au début de Bitcoin, la Chine était la base des plus gros mineurs qui puisaient dans l’électricité bon marché des centrales au charbon et hydroélectriques. Désormais, les efforts accrus de Pékin pour freiner le marché des crypto-monnaies, annoncés en mai, portent leurs fruits. La part observée de l’exploitation minière de Bitcoin par la Chine a effectivement atteint zéro, ont découvert les chercheurs de Cambridge. C’est en baisse par rapport à 75 % en septembre 2019, lorsque Cambridge a commencé à collecter des données. Il s’agit également d’une baisse marquée par rapport au niveau de 46 % enregistré en avril de cette année.

Les mineurs de crypto préfèrent utiliser de l’énergie propre pour alimenter leurs ordinateurs.

Il est fort possible que l’exploitation minière souterraine soit toujours en cours en Chine, mais acheminée via des réseaux privés virtuels qui donnent l’impression que les ordinateurs fonctionnent dans un autre pays. Selon la recherche de Cambridge, les récentes augmentations du taux de hachage en Irlande et en Allemagne sont probablement le résultat de mineurs utilisant des VPN ou des serveurs proxy. Les mineurs recherchent de l’électricité bon marché et accueillent les gouvernements pour alimenter le boom de la crypto-monnaie qui approche à nouveau des records. Bitcoin a augmenté de plus de 370% au cours de la dernière année pour s’échanger autour de 54 650 $ avec une valeur marchande totale d’environ 1 000 milliards de dollars.