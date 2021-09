Les États-Unis remportent la Ryder Cup face à l’Europe avec force et mettent fin à leur sécheresse depuis 2016

in

États Unis est le nouveau champion de la Ryder cup. L’équipe nord-américaine a clairement battu l’équipe européenne et a décroché le titre mathématiquement avant les derniers matchs. Après une première journée où Jon Rahm était la sustentation européenne, la deuxième journée du tournoi le titre était plus proche des mains des Etats-Unis. Lors de la dernière journée, même Rahm est tombé dans son duel, confirmant la mauvaise séquence. Les Etats-Unis récupèrent ainsi un titre qu’ils n’avaient plus gagné depuis 2016, depuis l’édition de 2018 L’Europe l’a pris.

Le coup qui a confirmé les présages est venu de la main de Morikawa, qui a réussi à obtenir le demi-point dont les États-Unis avaient besoin pour atteindre les 14 et demi qui ont certifié le titre de champion. Morikawa a permis aux fans dans les tribunes de célébrer la victoire à domicile bien avant la date prévue. Peu de temps après, le golfeur de 24 ans consommerait sa cravate avant Viktor Hovland. Curieusement, c’était l’un des matchs qui a le mieux commencé pour l’Europe en ce début de dernière journée.

Les sensations n’étaient pas bonnes. Rappelons que les Etats-Unis ont déjà donné leur premier “coup” en route vers le titre le premier jour de vendredi, où seul le couple Rahm – Garcia réussi à marquer un point pour les Européens. Le début du Ryder s’est terminé par un 6-2 qui laissait déjà entendre qu’une victoire pour l’Europe serait un miracle. La deuxième journée, qui s’est déroulée tout au long de samedi, n’a pas réorienté la situation.

Avec le demi-point garanti, les États-Unis décrochent le 43e #RyderCup pic.twitter.com/jbMy5f7uxM – Ryder Cup (@rydercup) 26 septembre 2021

Les États-Unis ont maintenu leur avantage et ont terminé la deuxième journée avec une distance de 11-5. Les mathématiques ne leur ont pas donné la victoire, mais l’histoire l’a fait : aucune équipe n’a jamais surmonté une différence supérieure à 10-6. Avec cela, cette dernière journée de dimanche était atteinte avec les matchs individuels. McIlroy a laissé de bons sentiments dès le début, mais d’autres comme Jon Rahm ont été surpris par sa mauvaise performance sur le green.

Quelques heures plus tard, les parties tombaient du côté américain. Face à l’imprécision européenne, la perfection américaine à chaque coup. McIlroy a ajouté un point pour l’Europe contre Schauffele, mais ils ne pouvaient pas faire la même chose non Lowry (avant Cantlay) ni Rahm (avant Scheffler). Decambeu a également battu l’Espagnol Sergio García et Poulter a constitué le mondial pour l’Europe avec sa victoire contre Finau.

Prochaine édition

Ce dernier titre obtenu par les Etats-Unis correspond à l’édition 2020 qui a été reportée par le Covid-19. Par conséquent, la prochaine confrontation ne sera pas en 2023 mais l’année prochaine. Le lieu de la Ryder Cup 2022 sera Italie et concrètement Golf et Country Club Marco Simone. Un scénario dans lequel l’Europe tentera de se remettre du coup dur de cette dernière édition, où la supériorité des golfeurs nord-américains était de mise dès le premier jour.

Après la nomination de 2022, le tournoi reviendra aux États-Unis. La Ryder Cup 2024, comme confirmé en son temps, se déroulera à New York dans les installations du Bethpage Black Course. Un rendez-vous dans lequel, comme à cette dernière occasion, ce seront les Américains qui auront la chaleur du public.

