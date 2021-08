Les États-Unis remportent une médaille d’or au basket plus serrée que prévu

in

08/07/2021

Le 06:34 CEST

Rédaction / Agences

Les États-Unis ont accroché l’or olympique en basket-ball aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 après avoir battu 82-87 face à la France en finale. Bien que les Américains aient contrôlé la majeure partie du match avec des avantages confortables, l’arreón final des Français est venu laisser le score en 82-85 avec 10 secondes restantes après un coup franc de Nando de Colo. Durant, le meilleur du jeu avec 29 points et 6 rebonds, a assuré la victoire américaine en marquant deux fois depuis la ligne des lancers francs et plus tard Nico Batum a désespérément raté le dernier triple.

Le joueur des Brooklyn Nets a guidé l’équipe nord-américaine vers son quatrième titre olympique consécutif et le seizième en vingt éditions du tournoi masculin aux Jeux. De son côté, la France a décroché sa troisième médaille d’argent olympique en imitant les succès de 1948 et 2000.