Les États-Unis renoncent aux entretiens en personne pour une gamme de visas, y compris H-1B, pour 2022: Département d’État

Le visa H-1B est un visa de non-immigrant qui permet aux entreprises américaines d’employer des travailleurs étrangers dans des métiers spécialisés qui nécessitent une expertise théorique ou technique.

Au milieu des inquiétudes croissantes concernant l’augmentation des cas de COVID-19, les États-Unis ont annoncé qu’ils renonceraient à l’exigence d’entretien en personne pour une gamme de demandeurs de visa pendant toute l’année en 2022, y compris pour les travailleurs et étudiants H-1B, dont beaucoup sont de l’Inde.

Le visa H-1B est un visa de non-immigrant qui permet aux entreprises américaines d’employer des travailleurs étrangers dans des métiers spécialisés qui nécessitent une expertise théorique ou technique. Les entreprises technologiques en dépendent pour embaucher des dizaines de milliers d’employés chaque année dans des pays comme l’Inde et la Chine.

Le département d’État a annoncé jeudi que les agents consulaires sont désormais temporairement autorisés, jusqu’au 31 décembre 2022, à renoncer aux entretiens en personne pour certains visas de travail non-immigrant basés sur des pétitions individuelles et leurs dérivés éligibles dans les catégories suivantes : visas H-1B), stagiaires ou visiteurs en éducation spécialisée (visas H-3), personnes transférées au sein de l’entreprise (visas L), personnes ayant des capacités ou des réalisations extraordinaires (visas O), athlètes, artistes et artistes (visas P) et participants à Programmes d’échanges culturels internationaux (visas Q).

De plus, le secrétaire d’État a étendu la capacité actuelle des agents consulaires à renoncer à l’entretien en personne, jusqu’au 31 décembre 2022, pour les autres catégories de visas non-immigrants suivantes : travailleurs agricoles et non agricoles temporaires (visas H-2), Étudiants (visas F et M) et visiteurs d’échange d’étudiants (visas Academic J), selon le communiqué de presse.

Les ambassades et les consulats peuvent toujours exiger un entretien en personne au cas par cas et en fonction des conditions locales. Les candidats doivent consulter les sites Web des ambassades et des consulats pour obtenir des informations plus détaillées sur ce développement, ainsi que sur l’état de fonctionnement et les services actuels, a-t-il déclaré.

Le département d’État a déclaré: « Il reconnaît les nombreuses contributions des visiteurs internationaux à nos communautés et campus et l’impact positif des titulaires de visas de travail temporaires sur l’économie américaine et s’engage à faciliter les voyages des non-immigrants et à réduire les temps d’attente pour les visas ».

Le département d’État a également déclaré qu’il avait prolongé indéfiniment l’autorisation de renoncer à l’entretien en personne pour les demandeurs renouvelant un visa dans la même classe de visa dans les 48 mois suivant l’expiration du visa précédent.

La pandémie de COVID-19 a entraîné de profondes réductions de la capacité de traitement des visas du Ministère. Alors que les voyages mondiaux rebondissent, les États-Unis prennent ces mesures temporaires pour s’engager davantage à réduire de manière sûre et efficace les temps d’attente pour les visas tout en maintenant la sécurité nationale comme priorité, a-t-il ajouté.

La pandémie de coronavirus avait incité les États-Unis à fermer leurs frontières aux voyageurs internationaux de nombreux pays, dont l’Inde, l’année dernière. Plus tard, seuls les passagers titulaires de visas appartenant à certaines catégories ont été autorisés à voyager.

À partir du 8 novembre, les États-Unis ont levé toutes les restrictions pour les voyageurs internationaux entièrement vaccinés, y compris en provenance d’Inde, mais ils devront présenter la preuve d’un test de coronavirus négatif avant d’embarquer sur un vol pour le pays.

La nouvelle autorisation s’applique également aux travailleurs temporaires demandant des visas H-1, H-3, H-4, L, O, P et Q qui remplissent certaines conditions, notamment qu’ils demandent un visa dans leur pays de nationalité ou résidence, indique le communiqué.

En vertu de cette autorité, les agents consulaires ont le pouvoir discrétionnaire de renoncer à l’exigence d’entretien de visa pour les demandeurs individuels H-1, H-3, H-4, L, O, P et Q qui ont déjà reçu tout type de visa, et qui ne se sont jamais vu refuser un visa à moins que ce refus n’ait été surmonté ou annulé, et qui n’ont pas d’inéligibilité apparente ou d’inéligibilité potentielle ; ou pour la première fois sur la base d’une pétition individuelle H-1, H-3, H-4, L, O, P et Q qui sont citoyens ou ressortissants d’un pays participant au programme d’exemption de visa (VWP), à condition qu’ils aient aucune inéligibilité apparente ou inéligibilité potentielle et avoir déjà voyagé aux États-Unis en utilisant une autorisation obtenue via le système électronique d’autorisation de voyage (ESTA).

Les États-Unis assistent à une augmentation astronomique de la variante Omicron, les infections atteignant 73 % de tous les cas de Covid dans le pays. Les chiffres des Centers for Disease Control and Prevention ont montré une augmentation de près de six fois de la part d’infections d’omicron en une semaine seulement.

Des scientifiques africains ont tiré la sonnette d’alarme à propos d’Omicron il y a moins d’un mois et le 26 novembre, l’OMS l’a désigné comme une « variante préoccupante ». Le mutant est depuis apparu dans environ 90 pays, y compris en Inde. Une grande partie de la variante Omicron reste inconnue, y compris si elle provoque une maladie plus ou moins grave.

Le nombre total de cas de coronavirus aux États-Unis s’élève à 51 814 812 et 815 423 personnes sont décédées des suites du virus, selon les dernières données de l’Université Johns Hopkins.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.