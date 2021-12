Les États-Unis retirent de la cote les actions chinoises ? Pourquoi certaines entreprises chinoises pourraient se faire virer des bourses américaines.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine en sont venues à définir la géopolitique moderne. Ils se sont intensifiés en 2018 lorsque le président Donald Trump a commencé à appliquer des droits de douane sur les produits chinois importés. Cette décision allait à l’encontre des recommandations de son équipe de conseillers économiques. En effet, ces événements ont lancé la guerre commerciale qui se poursuivra pendant la présidence de Trump. Alors que les relations entre les deux superpuissances n’ont pas été aussi vives depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden, les événements récents ont mis en garde les experts contre de nouvelles tensions. Cela survient alors que l’un des organismes de réglementation du gouvernement américain a évoqué la possibilité de retirer certaines des plus grandes entreprises publiques chinoises des bourses américaines si elles refusent de se conformer aux lois sur la sécurité. Naturellement, cette nouvelle a plusieurs noms importants qui glissent aujourd’hui. Alors, les États-Unis retirent-ils de la cote les actions chinoises ?

Source : Akarat Phasura / Shutterstock.com

Jetons un coup d’œil aux faits alors que les deux pays examinent leurs options concernant cette nouvelle.

Pourquoi les États-Unis retirent-ils de la cote les actions chinoises ?

Aujourd’hui, Bloomberg a rapporté que la Securities and Exchange Commission (SEC) a confirmé qu’elle mettrait en œuvre une nouvelle loi pour toutes les sociétés internationales qui négocient sur les principaux indices boursiers américains. En vertu de cette loi, toutes les entreprises seront obligées de remettre leurs livres aux régulateurs américains pour qu’ils les examinent. Le non-respect de cette obligation entraînera la suppression de toutes les sociétés de la bourse sur laquelle elles négocient.

Washington oblige les entreprises à participer à cette procédure depuis l’adoption de la loi bipartite Sarbanes-Oxley Act de 2002. Seuls la Chine et Hong Kong ont tenu le coup, refusant de se conformer à cette réglementation.

Cette nouvelle n’a pas été la bienvenue pour certaines des sociétés chinoises qui négocient sur des indices américains. Géant du commerce électronique Groupe Alibaba (NYSE :BABA) a commencé à baisser cet après-midi, en baisse de 0,4% en clôture, alors que certains de ses pairs n’ont pas fait mieux. Vendeur de commerce numérique JD.com (NASDAQ :JD) a terminé la journée en baisse de 0,85%, et la plate-forme de technologie agricole Pinduo (NASDAQ :PDD) a baissé de 4,56% sur la journée. Si cela se produit réellement, la radiation des actions chinoises par les États-Unis pourrait certainement avoir de graves conséquences.

Pourquoi est-ce important

Tous les noms mentionnés ont vu leurs actions chuter plus tôt cette saison lorsque les mesures de répression réglementaires en provenance de Chine ont envoyé des ondes de choc négatives dans plusieurs secteurs. Si cette nouvelle loi de la SEC est pleinement mise en œuvre, cependant, cela pourrait certainement s’avérer plus grave pour ces entreprises qui ont évité d’ouvrir leurs livres aux régulateurs américains. Il convient également de noter qu’en vertu de cette nouvelle loi, jusqu’à 200 entreprises chinoises pourraient être radiées de la cote.

Dans une déclaration publiée par l’agence, le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré ce qui suit. « Si vous souhaitez émettre des titres publics aux États-Unis, les sociétés qui auditent vos livres doivent être soumises à l’inspection du Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Il a continué:

« Les règles finalisées permettront aux investisseurs d’identifier facilement les personnes inscrites dont les cabinets d’audit sont situés dans une juridiction étrangère que le PCAOB ne peut pas inspecter complètement. De plus, les émetteurs étrangers seront tenus de divulguer le niveau de propriété du gouvernement étranger dans ces entités. »

D’autres rapports ont indiqué que la Chine est susceptible de riposter contre cette décision en restreignant les cotations à l’étranger pour les sociétés chinoises, forçant ainsi ses sociétés cotées en bourse à revenir sur les bourses nationales. Nous l’avons déjà vu la semaine dernière lorsque le gouvernement chinois a demandé à la plate-forme chinoise de transport mobile Didi Global (NYSE :AI-JE) pour élaborer un plan de radiation des marchés américains. Cette nouvelle était sans précédent, mais elle pourrait certainement être emblématique d’autres événements à venir.

La ligne de fond

Nous ne savons pas avec certitude ce que cette nouvelle loi signifiera pour les marchés nationaux et internationaux. Ce que nous savons, c’est que ce jour arrive depuis plus d’un an – depuis avant que Trump ne quitte ses fonctions.

Bien qu’il ne soit pas clair comment la Chine réagira à cela, il est probable qu’elle emploie des tactiques qui donnent la priorité à ses intérêts. Toute personne dont le portefeuille comprend des actions chinoises qui se négocient sur des indices américains devrait surveiller de près.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.