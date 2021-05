Les États-Unis retirent près de 20% des troupes d’Afghanistan ⋆ .

Le Commandement central américain a rapporté mardi que près de 20% du retrait des troupes américaines d’Afghanistan est terminé. Le Pentagone a confirmé que les talibans n’avaient pas encore attaqué les troupes américaines, comme le groupe terroriste l’a prétendu.

Le 14 avril, le président Joe Biden a annoncé que les États-Unis avaient l’intention de retirer environ 3 000 soldats du Moyen-Orient d’ici le 11 septembre. Le ministère de la Défense a jusqu’à présent remis cinq bâtiments au ministère afghan de la Défense, ainsi que 5 000 pièces d’équipement. Sur l’ordre du secrétaire à la Défense Lloyd Austin, les États-Unis ont volé à bord de six bombardiers B-52, 12 avions de combat F-18 et 600 soldats des forces spéciales pour faciliter le processus de retrait. 115 chargements d’équipement C-17 ont été remis.

“Le retrait se poursuit au rythme, avec rien de plus que quelques attaques de harcèlement mineures qui n’ont eu aucun impact”, a déclaré aux journalistes John Kirby, un porte-parole du Pentagone. «Nous espérons certainement que cela restera le cas à l’avenir. Nous n’allons rien prendre uniquement sur l’espoir et la valeur nominale. Nous devons supposer et prévoir le potentiel qu’il pourrait être combattu, il pourrait être combattu par les talibans, alors nous continuons à prendre toutes les bonnes précautions.

Le 1er mai, le porte-parole officiel des talibans a tweeté que le groupe terroriste «prendra toutes les contre-mesures qu’il jugera appropriées contre les forces d’occupation».

Le 1er mai était à l’origine la date à laquelle le président de l’époque, Donald Trump, s’était engagé à conclure la présence américaine de deux décennies en Afghanistan. La Maison Blanche a déclaré lundi que le conflit israélien et du Hamas qui s’ensuivrait n’aurait aucun impact sur le retrait des troupes du Moyen-Orient.

Pour des raisons de sécurité, le gouvernement américain n’a pas précisé le nombre exact de soldats actuellement stationnés en Afghanistan. L’administration Trump a signé un traité de paix l’année dernière avec les talibans pour lancer le processus de retrait. Cependant, une clause de l’accord prévoyait que le Congrès devrait recevoir un avis du Pentagone sur les incidences sur la sécurité nationale des États-Unis avant d’exécuter la décision.

