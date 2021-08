Les États-Unis retrouvent le trône de la Concacaf

02/08/2021 à 09:09 CEST

Les États-Unis ont répété l’histoire et avec Un but de Miles Robinson dans les dernières minutes des prolongations a battu le Mexique 1-0 ce dimanche en finale de la Gold Cup pour remporter son septième titre.

Le Mexique avait toutes les chances de gagner, mais il ne savait pas comment définir et les États-Unis l’ont fait à l’occasion la plus claire du match, lors d’un autre échec impardonnable de la défense de Tri, avec une faute inutile de Nestor Araujo.

Les États-Unis ont bien défendu et ont eu la grande performance du gardien Matt Turner, l’homme qui les a maintenus en vie dans le match, et le but décisif lui a permis de terminer le tournoi invaincu après six matchs joués.

But du défenseur Robinson arrivé à la 118e minute de prolongation quand il a dirigé un coup franc de Kellyn Acosta et battu le gardien mexicain Alfredo Talavera, qui avait été impeccable.

Le duel entre les États-Unis et le Mexique était le neuvième de la Gold Cup et septième de la finale avec un avantage de 5-2 pour El Tri, qui a été proclamé champion lors des éditions 1993, 1998, 2009, 2011 et 2019, alors qu’il a perdu en 2007 et 2021.

Les deux équipes sont revenues pour jouer des finales consécutives pour la deuxième de l’histoire du tournoi après l’avoir déjà fait trois fois de 2007 à 2011Il est temps d’être les États-Unis qui dominent le Mexique.

L’équipe Stars and Stripes a également battu le Mexique en juin dernier lors de la première édition de la Ligue des nations de la Concacaf, avec la même formule de ne pas afficher le meilleur football, mais d’obtenir le but décisif.

Le nouveau champion de la Gold Cup a remporté cinq des six matchs joués 1-0. Le Mexique aurait pu avoir jusqu’à deux buts d’avance au tableau d’affichage, mais l’équipe de l’Argentin Gerardo ‘Tata’ Martino n’a pas réussi à définir et a eu une défense incohérente.

La première option mexicaine est arrivée à la 11e minute lorsque Matt Turner a répondu par un superbe arrêt d’une tête de Rogelio Funes Mori sur un corner.

Les États-Unis ont répondu à 26, après un nouvel échec de la défense mexicaine, son talon d’Achille, qui a permis à Paul Arriola d’être seul face à Talavera mais le joueur américain a envoyé le ballon au poteau droit.

Funes Mori, à 38 ans, a réalisé un autre tir bas dangereux que Turner, très bien placé, a sauvé.

À 50, Orbelín Pineda a raté une autre action de but très claire lorsqu’il a mal fini alors qu’il était seul au centre de la grande surface et deux minutes plus tard sa touche de balle avec sa jambe droite Il s’est juste égaré quand Turner était déjà battu.

L’attaque de ceux de Martino n’a pas répondu et le Mexique a de nouveau eu de nouvelles opportunités, mais moins, jusqu’à ce que Robinson, 24 ans, d’Atlanta United, devienne le héros des États-Unis, marquant le but qui lui a valu le septième titre du tournoi.

– Fiche technique:

1. États Unis: Matt Turner; Reggie Cannon (m.65, Reggie Cannon), James Sands, Miles Robinson, George Bello (m.65, Sam Vines) ; Eryk Williamson (d.87, Gianluca Busio), Kellyn Acosta, Sebastián Lletget (d.66, Cristian Roldán) ; Paul Arriola (d.87, Nicholas Gioacchini), Gyasi Zardes et Matthew Hoppe (d.122, Henry Kessler).

Entraîneur : Gregg Berhalter.

0. Mexique: Alfredo Talavera ; Luis Rodríguez, Néstor Araujo, Héctor Moreno (m.44, Carlos Salcedo, m.106, Gilberto Sepúlveda), Jesus Gallardo; Jonathan dos Santos (d.76, Erick Gutiérrez), Edson lvarez, Héctor Herrera; Couronne de Jésus ; Rogelio Funes Mori (m.106, Alan Pulido) et Orbelín Pineda (m.76, Rodolfo Pizarro).

Entraîneur : Gerardo ‘Tata’ Martino.

But : 1-0, m.118 : Miles Robinson.

Arbitre : Hondurien Said Martínez a réprimandé Herrera, Gallardo, Álvarez et Gioacchini.

Incidents : Match de la finale de la Gold Cup qui s’est joué à l’Allegiant Stadium, à Las Vegas, devant 62 000 spectateurs avec l’aide du président de la FIFA, Gianni Infantino.