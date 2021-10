Les États-Unis revendiquent la couronne minière de Bitcoin à la suite de la répression en Chine

Les États-Unis sont devenus le leader mondial de l’extraction de bitcoins à la suite de la nouvelle répression contre l’industrie en Chine, a déclaré le Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF).

Les dernières données du CCAF montrent que les États-Unis représentaient 35,4% du hashrate mondial – la puissance de calcul mondiale totale utilisée pour extraire le bitcoin – à la fin août, plus du double par rapport à 16,8% fin avril. Le Kazakhstan et la Russie ont suivi le Les États-Unis avec des parts de 18,1 % et 11 %, respectivement, contre 8,2 % et 6,8 % en avril, selon le CCAF, qui fait partie de la Cambridge Judge Business School. La part de la Chine est « effectivement tombée à zéro », selon le CCAF, à la suite de l’interdiction imposée par le gouvernement de l’extraction de crypto dans le pays. Alors que l’effet immédiat de la répression chinoise a été une baisse de 38% du hashrate mondial en juin, il y a eu un rebond de 20% en juillet et août, suggérant que l’extraction de bitcoins chinois les opérations avaient réussi à redéployer leurs équipements à l’étranger. Là où la domination de la Chine sur l’industrie minière du bitcoin a culminé à plus de 75 % en septembre 2019, la tendance immédiate suggère qu’il n’y aura pas de gagnant clair. La répression a poussé les entreprises à voir la nécessité de répartir leurs opérations plutôt que de les centraliser en un seul endroit.

Lire la suite: Allez vers l’Ouest, Bitcoin ! Déballage de la grande migration de hashrate