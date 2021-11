Les États-Unis se placent en tête des éliminatoires de la Concacaf

13/11/2021 à 06:04 CET

Un but de Christian Pulisic à la 74e minute et un autre de Weston McKennie à la 85e vendredi a garanti aux États-Unis une victoire éclatante sur le Mexique 2-0 au stade TQL de Cincinnati, ce qui leur donne une longueur d’avance sur la finale octogonale des tours de qualification de la Concacaf.

Bien que les Américains et les Mexicains aient quatorze points sur vingt et un possibles, l’équipe Stars and Stripes mène la ligue grâce à McKennie, qui quitte la production de son pays en 11 buts pour et 4 contre contre 10-5 de son rival.

Jusqu’à l’apparition de Pulisic pour montrer la voie du triomphe, le Tri semblait à l’aise avec son appareil tactique pour attacher le rival et déranger avec des crochets pointus.

La victoire des locaux a mis un terme à l’invaincu des Mexicains.

L’équipe canadienne demeure au troisième rang, ce qui garantit la dernière place directe à la Concacaf pour la Coupe du monde de l’année prochaine quand ils ont battu le Costa Rica 1-0 avec un but à la 57e minute par Jonathan David, qui est né d’une grossière erreur du gardien Leonel Moreira, réserve pour le blessé Keylor Navas.

Le match, joué au stade du Commonwealth d’Edmonton a laissé les Canadiens avec 13 points, un de moins que ses rivaux d’avant-garde, et 2 de plus que le Panama, qui bat aujourd’hui à domicile le Honduras en bas de l’échelle.

La formation de Costa Rica, dirigé par le Colombien Luis Fernando Suárez, a aggravé sa crise et reste à la cinquième place avec six unités.

Le Salvador a sauvé les meubles du naufrage contre la Jamaïque en faisant match nul 1-1 dans leur stade de Cuscatlán à la 90e minute avec les deux Alexander Roldán.

La Jamaïque a pris les devants avec un but de Michail Antonio.

Les Bleu et Blanc ont sauvé un point après avoir concédé deux défaites et est avant-dernier du classement octogonal avec 6 points.

Les Reggae Boyz sont sixièmes, également avec 6 entiers, et cumulent trois jours sans perdre.

Le Panama a eu besoin de huit minutes, de 77 à 85, pour surmonter une grande frayeur et gagner avec un retour vigoureux un match qu’ils ont perdu 2-0 dans les paiements du Honduras.

Les débuts du Colombien Hernán Darío Gómez sur le banc de l’équipe nationale hondurienne ont commencé du bon pied car à 30 minutes l’attaquant des Girondins de Bordeaux Alberth Elis a cassé l’égalité avec les Rouges dans le stade olympique métropolitain de sa ville natale, San Pedro Sula .

Brayan Moya a réalisé à la 59e minute ce qui semblait être la touche finale et le début de la récupération de fond des éliminatoires de la Concacaf.

Mais peu s’attendaient à la reprise des visiteurs. Cecilio Waterman a décoté à la 77e minute et même sans que les locaux n’accusent le coup, César Yanis a égalisé à la 80e.

Les hommes de Thomas Christiansen n’arrêtaient pas de se presser contre un rival en fuite et Erick Davis trouvait la palme à 5 minutes de la fin du temps réglementaire.

Le Panama a conservé la quatrième place sur l’octogonale, avec désormais 11 points sur 21 possibles. ET Honduras, sans grande marge de récupération, reste à la dernière place avec 3.

La huitième date des éliminatoires, la dernière à se jouer cette année, mettra face à face le Mexique mardi au Canada, et les Etats-Unis en Jamaïque.

Le Costa Rica accueillera le Honduras et El Salvador se rendra au Panama.