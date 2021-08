Les États-Unis se préparent à héberger des milliers de réfugiés afghans dans des installations militaires américaines

Le ministère de la Défense se prépare à héberger immédiatement des milliers de réfugiés afghans dans des installations militaires américaines, a confirmé Fox News dimanche soir.

Les documents obtenus par Fox News montrent que le DoD envisage de relocaliser potentiellement jusqu’à 30 000 demandeurs afghans de SIV aux États-Unis dans un avenir immédiat.

“La situation en Afghanistan peut conduire à DoS [Department of State] permettant aux demandeurs afghans de SIV d’être transférés dans des logements temporaires tout en étant examinés pour le statut de libéré conditionnel », lit-on dans le document.

Les bases comprennent Fort McCoy dans le Wisconsin et Fort Bliss au Texas.

“Nous voulons avoir la capacité d’atteindre plusieurs milliers immédiatement et voulons être prêts pour le potentiel de dizaines de milliers”, a déclaré à Fox News le porte-parole du Pentagone, John Kirby. “Bliss et McCoy ont la capacité en ce moment – et ce qui est avantageux, c’est qu’avec un peu de travail, ils pourraient augmenter leur capacité très rapidement.”

Cette décision est un renversement par rapport à la politique précédente de l’administration Biden. Le 8 juillet, le président Biden a déclaré à Jacqui Heinrich de Fox News que le gouvernement américain ne pouvait pas évacuer les traducteurs afghans vers les États-Unis pour attendre le traitement des visas, comme certains migrants à la frontière sud.

“La loi ne permet pas que cela se produise. Et c’est pourquoi nous demandons au Congrès d’envisager de modifier la loi”, a déclaré Biden.

Kirby a déclaré que les citoyens américains ne bénéficieraient pas d’une évacuation prioritaire par rapport aux candidats afghans au SIV.

“Une fois que nous aurons plus de pont aérien depuis Kaboul, nous allons mettre autant de personnes que possible dans ces avions. Il y aura un mélange, pas seulement des citoyens américains, mais peut-être aussi des candidats afghans au SIV”, a déclaré Kirby. “Nous allons nous concentrer sur le fait de faire sortir les gens du pays, puis de régler le problème au prochain arrêt. Ce ne sera pas seulement les Américains d’abord, puis les candidats SIV. Nous allons nous concentrer sur le fait de faire sortir autant de gens que possible. nous pouvons.”

Quelque 6 000 soldats américains sont attendus à Kaboul avec l’objectif de maintenir l’aéroport ouvert pour atteindre cet objectif. “Nous sommes déjà essentiellement en charge du contrôle du trafic aérien à l’aéroport, nous allons donc surveiller les opérations aériennes à l’aéroport aussi longtemps que possible”, a déclaré Kirby.

Le département d’État déterminera qui est envoyé en avant – le travail de l’armée consiste à trouver des installations et des infrastructures pour que les réfugiés puissent dormir et recevoir de la nourriture et des soins médicaux pendant le traitement. Le Pentagone travaille en étroite collaboration avec le Département d’État pour trouver des lieux de traitement à l’étranger et éventuellement au pays pour les réfugiés afghans supplémentaires qui ne remplissent pas les conditions pour le statut SIV, relevant plutôt des visas P-2 et P-1.

“[Defense] Le secrétaire Lloyd Austin a clairement indiqué au département et aux chefs militaires qu’il souhaitait des options supplémentaires », a déclaré Kirby. « Nous partageons tous un sentiment d’urgence et nous allons nous pencher en avant pour aider le département d’État autant que possible. nous pouvons.”

Quant à savoir combien de temps la présence militaire restera tenable, Kirby dit : « Le président nous a donné le 31 août comme date de fin, c’est donc ce sur quoi nous nous concentrons.