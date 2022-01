Denver : quatre morts suite à une fusillade de masse

LodeStar Works, quatre ans, a dévoilé son arme de poing aux actionnaires et investisseurs de Boise, Idaho. Et une entreprise du Kansas, SmartGunz LLC, a déclaré que les agents des forces de l’ordre testaient actuellement en version bêta son produit, un modèle similaire mais plus simple.

Les deux sociétés espèrent avoir un produit disponible dans le commerce cette année.

Le cofondateur de LodeStar, Gareth Glaser, a déclaré qu’il était inspiré après avoir entendu trop d’histoires sur des enfants abattus alors qu’ils jouaient avec une arme à feu sans surveillance.

Les armes intelligentes pourraient arrêter de telles tragédies en utilisant une technologie révolutionnaire pour authentifier l’identité d’un utilisateur et désactiver l’arme si quelqu’un d’autre essayait de la tirer.

L’innovation a également le potentiel de réduire les suicides, de rendre inutiles les armes perdues ou volées et d’offrir la sécurité aux policiers et aux gardiens de prison qui risquent de se faire saisir leurs armes.

L’arme de LodeStar ne peut être tirée que par des utilisateurs désignés (Image: .)

Ginger Chandler, SVP et directeur technique de LodeStar Works, fait une présentation (Image : .)

Jusqu’à présent, les tentatives de développement d’armes intelligentes se sont avérées problématiques : Smith & Wesson a été victime d’un boycott, le produit d’une entreprise allemande a été piraté et une loi du New Jersey visant à promouvoir les armes intelligentes a suscité la colère des défenseurs du deuxième amendement.

Le pistolet LodeStar, destiné aux primo-accédants, coûterait 895 $.

Le pistolet LodeStar, destiné aux primo-accédants, coûterait 895 $.

Au cours de la démonstration, un officier de tir a tiré avec l’arme dans ses différents réglages sans problème.

M. Glaser a admis qu’il y aurait des défis supplémentaires à la fabrication à grande échelle, mais était convaincu qu’après des années d’essais et d’erreurs, la technologie était suffisamment avancée et la microélectronique à l’intérieur du pistolet est bien protégée.

JUST IN: La vie du prince Harry aux États-Unis «à un million de kilomètres de ce qu’il voulait»

Rob Regent, directeur des opérations de SGW Designworks, qui s’occupe de la construction proprement dite (Image : .)

Il a déclaré: « Nous avons enfin l’impression d’être au point de rendre public. Nous y sommes. »

La plupart des premiers prototypes de pistolets intelligents reposaient sur la technologie de déverrouillage des empreintes digitales ou d’identification par radiofréquence qui permet au pistolet de tirer uniquement lorsqu’une puce dans le pistolet communique avec une autre puce portée par l’utilisateur dans une bague ou un bracelet.

En revanche, LodeStar a intégré à la fois un lecteur d’empreintes digitales et une puce de communication en champ proche activée par une application téléphonique, ainsi qu’un clavier PIN. L’arme peut être autorisée pour plus d’un utilisateur.

Le lecteur d’empreintes digitales déverrouille le pistolet en quelques microsecondes, mais comme il peut ne pas fonctionner lorsqu’il est mouillé ou dans d’autres conditions défavorables, le clavier NIP est là comme sauvegarde.

A NE PAS MANQUER

Secret Three Mobile SIM offre des données volumineuses à un prix ridiculement bas [REVEALED]

Meghan et Harry «sous pression» sur les chiffres d’Archewell 2020 [LATEST]

Le prince Harry « snobé » pour tenter de « renouer » avec William [REPORT]

Rob Regent de SGW Designworks décompose le fonctionnement interne du pistolet intelligent de 9 mm (Image: .)

Mark Cerchione du champ de tir Double Tapp, tire avec le pistolet intelligent LodeStar 9 mm (Image: .)

LodeStar n’a pas démontré le signal de communication en champ proche, mais il agirait comme une sauvegarde secondaire, permettant le pistolet aussi rapidement que les utilisateurs peuvent ouvrir l’application sur leur téléphone.

SmartGunz n’a pas confirmé quels organismes chargés de l’application des lois testent ses armes, qui sont sécurisées par identification par radiofréquence.

SmartGunz a développé un modèle vendu à 1 795 $ pour les forces de l’ordre et 2 195 $ pour les civils, a déclaré Tom Holland, un sénateur de l’État démocrate du Kansas qui a cofondé l’entreprise en 2020.

Biofire, basée au Colorado, développe également un pistolet intelligent, avec un lecteur d’empreintes digitales.

Rob Regert de SGW Designworks parle du pistolet intelligent LodeStar 9 mm (Image: .)

Les sceptiques ont déjà affirmé que les armes intelligentes étaient trop risquées pour une personne essayant de protéger une maison ou une famille pendant une crise, ou pour la police sur le terrain.

La National Shooting Sports Foundation (NSSF), l’association professionnelle de l’industrie des armes à feu, déclare qu’elle ne s’oppose pas aux armes intelligentes tant que le gouvernement n’exige pas leur vente.

Lawrence Keane, vice-président senior de la NSSF, a déclaré : « Si j’avais un centime à chaque fois de ma carrière, j’entendais quelqu’un dire qu’il est sur le point de nous mettre sur le marché un pistolet intelligent, je serais probablement à la retraite maintenant.

L’arrivée d’armes à feu sur le marché pourrait déclencher une loi du New Jersey de 2019 exigeant que tous les magasins d’armes de l’État proposent des armes intelligentes une fois qu’elles seront disponibles.

Le pistolet intelligent de 9 mm ne fonctionne que pour l’utilisateur désigné (Image: .)

La loi de 2019 a remplacé une loi de 2002 qui aurait interdit la vente de toute arme de poing à l’exception des armes intelligentes.

Scott Bach, directeur exécutif de l’Association of New Jersey Rifle & Pistol Clubs, a déclaré: « L’autre côté a levé la main parce qu’ils ont utilisé des armes intelligentes pour interdire tout ce qui n’est pas une arme intelligente. Cela a réveillé les propriétaires d’armes à feu. »

Lorsque Smith & Wesson s’est engagé en 1999 à promouvoir le développement d’armes intelligentes, parmi d’autres mesures de sécurité des armes à feu dans un accord avec le gouvernement américain, la National Rifle Association a parrainé un boycott qui a entraîné une baisse des revenus.

En 2014, la société allemande Armatix a mis sur le marché un pistolet intelligent de calibre .22, mais il a été retiré des magasins après que des pirates aient découvert un moyen de brouiller à distance les signaux radio du pistolet et, à l’aide d’aimants, de tirer avec le pistolet alors qu’il aurait dû être verrouillé.