Les États-Unis se sont chargés de déterminer quelles nations peuvent manger

Les agences de presse à effet multiplicateur de propagande AP et . ont toutes deux informé leurs lecteurs qu’un « fugitif » avait été extradé vers les États-Unis.

« Un homme d’affaires en fuite proche du Vénézuélien Maduro a été extradé vers les États-Unis », peut-on lire en titre de l’..

« Alex Saab, un fugitif de premier plan proche du gouvernement socialiste du Venezuela, a été embarqué dans un avion à destination des États-Unis pour faire face à des accusations de blanchiment d’argent », a annoncé AP sur Twitter.

Vous seriez pardonné de vous demander ce qui fait spécifiquement de cet homme un « fugitif » et ce que ce statut a à voir avec son extradition vers un gouvernement étranger dont les lois ne devraient avoir aucune incidence sur sa vie. Le citoyen vénézuélien d’origine colombienne Alex Saab, en l’occurrence, est un « fugitif » de l’autorité autoproclamée du gouvernement américain pour décider quelles populations de notre planète sont autorisées à avoir un accès facile à la nourriture. Son crime vise à contourner les sanctions américaines écrasantes qui ont affamé des civils vénézuéliens par dizaines de milliers.

Absolument honteux que @AP décrive un diplomate vénézuélien kidnappé par les États-Unis comme un « fugitif ». https://t.co/52AxFOFB80 – Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) 16 octobre 2021

Saab est extradé de la nation africaine de Cabo Verde où il est emprisonné depuis l’année dernière sous la pression du gouvernement américain. Dans un article publié en mai dernier intitulé « Alex Saab v. The Empire : How the US Is Use Lawfare To Punish a Venezuelan Diplomat », Roger D Harris explique comment les États-Unis utilisent leur domination du système financier international pour écraser les nations qui lui désobéissent. et décrit les vraies raisons de l’emprisonnement de Saab, qui comprend la torture et des conditions de vie draconiennes. Harris écrit :

L’envoyé spécial et ambassadeur auprès de l’Union africaine pour le Venezuela, Alex Saab, était en mission humanitaire de Caracas en Iran pour se procurer de la nourriture et de l’essence pour le programme d’aide alimentaire vénézuélien CLAP. Saab a été arrêté lors d’une escale de ravitaillement dans la nation africaine de Cabo Verde et est maintenu en détention depuis le 12 juin 2020. Le « crime » de Saab – selon le gouvernement américain, qui a ordonné l’emprisonnement – ​​était le blanchiment d’argent. C’est-à-dire que Saab a mené un commerce international parfaitement légal. Pourtant, son contournement des sanctions américaines – qui sont conçues pour empêcher les secours aux Vénézuéliens – est considéré par Washington comme du blanchiment d’argent. Après une enquête de deux ans sur les transactions de Saab avec les banques suisses, le gouvernement suisse a conclu le 25 mars qu’il n’y avait pas eu de blanchiment d’argent. Saab est poursuivi parce qu’il sert les intérêts de son pays plutôt que ceux des États-Unis

Les agences de presse comme AP et l’. sont bien conscientes que Saab est extradé non pas pour avoir enfreint une loi, mais pour avoir osé transgresser les sanctions unilatérales de Washington. Comme l’écrivait Joe Emersberger de FAIR en juillet :

. (15/03/21, 18/03/21) a rapporté avec désinvolture que Saab « fait face à une extradition vers les États-Unis, qui l’accusent d’avoir violé les sanctions américaines », et qu’il a été « nommé à plusieurs reprises par le département d’État américain comme un opérateur qui aide Maduro à conclure des accords commerciaux que Washington cherche à bloquer par des sanctions. » Un article de . (28/08/20) sur le cas de Saab en 2020 mentionnait au passage que « les États-Unis ont saisi ce mois-ci quatre cargaisons de carburant iranien à destination du Venezuela, où les pénuries de carburant s’aggravent à nouveau ».

