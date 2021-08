Les États-Unis secoués par le syndrome du mystère : panique alors que les responsables à Berlin signalent des symptômes inquiétants | Sciences | Nouvelles

Au moins deux responsables américains en poste en Allemagne ont nécessité des soins médicaux après avoir développé des symptômes d’une maladie connue sous le nom de syndrome de La Havane. On dit que les symptômes incluent des nausées, des maux de tête sévères, des douleurs aux oreilles, de la fatigue, de l’insomnie et de la lenteur. Ils ont été signalés ailleurs ces derniers mois et certains diplomates se seraient retrouvés dans l’incapacité de travailler.

Il s’agit du premier cas signalé dans un pays de l’OTAN qui abrite des troupes américaines et des armes nucléaires.

La maladie a été signalée pour la première fois par le personnel du département d’État américain stationné à Cuba à partir de la fin de 2016.

Depuis lors, les diplomates et les agents de renseignement en poste dans le monde ont connu des symptômes similaires.

Certains ont affirmé que les symptômes étaient le résultat d’attaques par radiofréquence « dirigées ».

Des cas récents auraient été commis par des personnes travaillant sur des questions liées à la Russie telles que les exportations de gaz, la cybersécurité et l’ingérence politique.

Le secrétaire d’État américain Andrew Blinken a confirmé en juin qu’un vaste examen de l’identité ou de la cause des maladies était en cours.

Cela est intervenu après que les autorités américaines et autrichiennes ont enquêté sur les cas de plus de 20 diplomates américains basés à Vienne qui ont été frappés par une maladie mystérieuse.

Le ministère autrichien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué : « Nous prenons ces rapports très au sérieux et, conformément à notre rôle en tant qu’État hôte, nous travaillons avec les autorités américaines pour faire la lumière sur ce problème.

Mais les principaux collaborateurs du président américain Joe Biden ont été informés plus tôt ce mois-ci que les experts avaient toujours du mal à trouver des preuves pour étayer la théorie principale, selon laquelle des attaques par micro-ondes étaient lancées par des agents russes.

Alors que M. Biden est resté discret sur les épisodes, le Conseil de sécurité nationale a commencé un effort urgent pour y remédier, et deux groupes de travail distincts sont maintenant opérationnels, l’un enquêtant sur la cause et dirigé par la CIA, et l’autre axé sur la recherche technologie commerciale qui pourrait détecter ou bloquer les attaques.

Timothy Barrett, directeur adjoint du renseignement national pour les communications stratégiques, a déclaré : « Il s’agit d’une priorité absolue pour la communauté du renseignement », a-t-il déclaré, « et nous soutenons les efforts menés par le NSC pour obtenir des réponses, prendre soin de notre personnel et prévenir de futurs incidents.

Les experts continuent de sonder si les faisceaux de micro-ondes, également connus sous le nom d’armes soniques, pourraient être le coupable.