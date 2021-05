Les États-Unis s’engagent dans un grand parc éolien en mer

13/05/2021 à 16:21 CEST

L’administration Biden n’a pas tardé à tenir sa promesse d’améliorer l’efficacité de l’énergie éolienne dans les fermes offshore. Son cabinet a approuvé le projet «Vineyard Wind» qui promet un projet de parc éolien offshore aux États-Unis.. Ils promettent environ 84 turbines à 12 miles nautiques de la côte, générant dans leur effort environ 800 mégawatts qui alimenteront 400000 maisons et immeubles de bureauxs.

L’administration a veillé à ce que le projet puisse créer 3600 emplois, ce qui aiderait atteindre l’objectif de produire 30 gigawatts d’énergie éolienne offshore d’ici 2030. De plus, le gouvernement n’a pas expliqué comment le projet sera lancé ni quand il sera activé. Le département de l’intérieur, quant à lui il prévoit déjà deux nouveaux parcs éoliens offshore.

Ce n’est pas la plus grande ferme solaire des États-Unis, mais c’est un projet d’envergure qui se classe parmi les plus importants de ceux qui ont été réalisés ces dernières années. De plus, des États-Unis, ils promettent une transition énergétique progressive vers les options les plus efficaces et les plus propres possibles.