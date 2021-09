Les États-Unis sont à nouveau en alerte alors que l’ouragan Larry devient une tempête «très importante et puissante» – nouveaux graphiques | Monde | Nouvelles

Antonio Giovinazzi a connu un excellent samedi à Zandvoort, s’assurant la 7e place, mais un problème l’a presque empêché de disputer la Q3. Avant le Grand Prix des Pays-Bas, sortir de la Q1 et entrer en Q2 était considéré comme un effort de qualification réussi par Giovinazzi et Alfa Romeo, et on s’attendait à ce […] More