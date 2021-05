Informations Bitcoin

«Les États-Unis sont à un tournant critique», déclare le PDG de Coinbase; Appels à “ Sandbox for Crypto Startups ”

À la recherche de clarté réglementaire pour la cryptographie, Brian Armstrong dit, les États-Unis doivent être «un acteur majeur de la cryptographie pour rester pertinents à long terme».

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a passé son temps à rencontrer les membres du Congrès et les chefs de diverses agences fédérales afin d’établir des relations avec les régulateurs et de répondre à leurs questions sur l’industrie de la crypto-monnaie.

Il a rencontré le sénateur Kyrsten Sinema, Patrick McHenry (RN.C.), le sénateur américain de Virginie Mark Warner, le président Nancy Pelosi, le président Paul Ryan et bien d’autres. Alors que certains étaient «très positifs», d’autres étaient sceptiques. Armstrong a dit,

«Les politiciens et chefs d’agence que j’ai rencontrés étaient tous des individus réfléchis et engagés, et j’étais heureux de voir nos équipes connectées et de nouer de nouvelles amitiés.»

Armstrong s’est adressé à Twitter pour partager qu’ils travaillaient à obtenir plus de clarté réglementaire dans l’espace dans le cadre du nouveau Crypto Council for Innovation. Il a dit,

«La crypto est aussi importante que la naissance d’Internet en termes d’emplois, de croissance du PIB et d’innovation qu’elle peut créer. Les États-Unis devront être un acteur majeur de la cryptographie pour rester pertinents à long terme. »

Il y a un sérieux manque de clarté réglementaire aux États-Unis «parce que la cryptographie n’est pas qu’une chose», car si certains cryptos peuvent être des titres, certains pourraient être des matières premières et d’autres devises / propriétés, et certains même aucun d’entre eux.

Ceci, bien sûr, pose un problème majeur en termes de réduction du nombre de startups et d’entreprises à l’étranger. L’investisseur milliardaire Mark Cuban a exprimé des problèmes similaires cette semaine et a exhorté les régulateurs à libérer la cryptographie pour maintenir le statut de l’USD en tant que monnaie de réserve mondiale.

Il est alarmant de constater le nombre d’investissements cryptographiques que j’ai réalisés dans des entreprises et des organisations créées par des AMÉRICAINS qui ont déménagé à l’étranger en raison de leur peur de l’incertitude juridique américaine. Nous parlons de plusieurs entreprises avec des capitalisations de marché dans les MILLIARDS. Cela doit changer – Mark Cuban (@mcuban) 12 mai 2021

Selon le cofondateur de Coinbase, le plus grand échange de crypto aux États-Unis qui est devenu public le mois dernier, ce dont les États-Unis ont besoin, c’est d’un «refuge / bac à sable pour que les startups de crypto puissent décoller». Cela fournirait également aux agences de régulation un cadre commun à suivre, a-t-il déclaré.

Coinbase est également «déterminé à être bipartisan dans tout effort politique», a déclaré Armstrong.

Au cours de sa rencontre avec les responsables, Armstrong a également couvert le yuan numérique chinois, qui a été à la tête des efforts de la banque centrale en matière de monnaie numérique (CBDC) dans le monde alors que la Réserve fédérale n’est pas pressée, comme l’a déclaré à plusieurs reprises le président Jerome Powell.

La Chine se déplaçant si rapidement sur une CBDC «représente une menace pour le statut de la monnaie de réserve américaine à long terme», a déclaré Armstrong. Selon lui, les États-Unis doivent agir rapidement et commencer à créer leur propre dollar numérique. Il a dit,

«Les États-Unis sont à un moment critique pour prendre des décisions globales concernant la crypto-monnaie. Imaginez les États-Unis sans Internet. »

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.