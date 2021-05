Les États-Unis sont considérés comme une menace plus grande pour la démocratie à l’échelle mondiale que la Russie ou la Chine ⋆ .

par Shane Trejo, Big League Politics:

Un sondage mené auprès de pays du monde entier a montré que les États-Unis sont considérés comme une plus grande menace pour la démocratie que des pays comme la Chine ou la Russie.

Le sondage commandé par l’Alliance of Democracies Foundation a présenté les réponses de 50 000 personnes dans 53 pays différents pour déterminer les résultats. Un énorme 44% des personnes interrogées ont déclaré craindre les États-Unis comme une menace pour la démocratie, contre 38% des personnes interrogées craignant les Chinois et 28% des personnes interrogées craignant l’impact de la Russie sur la démocratie.

Anders Fogh Rasmussen, qui préside l’Alliance of Democracies Foundation, interprète les résultats du sondage comme montrant un besoin de plus de mondialisation.

«Ce sondage montre que la démocratie est toujours vivante dans le cœur et l’esprit des gens. Nous devons maintenant sortir de la pandémie de Covid-19 en offrant plus de démocratie et de liberté aux personnes qui veulent voir leur pays devenir plus démocratique », a-t-il déclaré.

«Le soutien positif à une Alliance des démocraties, qu’il s’agisse de l’initiative britannique D10 ou du sommet pour la démocratie du président Biden, montre que les gens veulent plus de coopération pour lutter contre les autocrates. Les dirigeants devraient prendre note de ces perceptions et agir en conséquence », a ajouté Rasmussen.

En réalité, les résultats démontrent que les États-Unis sont trop impliqués dans les affaires du monde et que leur politique étrangère interventionniste se retourne largement contre eux.

Big League Politics a rapporté comment le président Trump et ses alliés du Parti républicain ont riposté contre les guerres sans fin qui ont fait perdre tant de respect et de prestige à l’Amérique à l’étranger:

«Le président Donald Trump a attaqué jeudi la représentante Liz Cheney (R-WY), faisant suite à la réprimande rapide qui lui a été adressée par divers membres du House Freedom Caucus en public et en privé …

Le représentant Matt Gaetz (R-FL) a été sur le chemin de la guerre contre Cheney en raison de son soutien au prophète de la catastrophe du coronavirus, le Dr Anthony Fauci, de son soutien à la guerre en Afghanistan et de son soutien au principal challenger du représentant Thomas Massie. (R-KY)…

“Liz Cheney devrait être meilleure, et notre conférence serait meilleure si elle n’en était plus la présidente”, a déclaré Gaetz dans son podcast “Hot Takes With Matt Gaetz”, ajoutant que son collègue, le représentant Jim Jordan (R-OH) “A fait valoir avec force que Liz Cheney faisait du mal au président Trump.”

Donald Trump Jr. s’est également empilé sur Cheney alors qu’elle se faisait marteler par les dirigeants du Congrès «America First» …

Le House Freedom Caucus a fumé Cheney, ce qui lui a rendu beaucoup plus difficile de tromper les électeurs du GOP alors qu’elle tente de reconditionner le mondialisme et le néoconservatisme auprès des fidèles de MAGA.

Avec Biden prenant les rênes de la politique étrangère, l’Amérique est susceptible d’engendrer plus de retours de force de la part des pays étrangers alors que les États-Unis continuent de s’engager dans l’aventurisme militaire à travers le monde.

En savoir plus @ BigLeaguePolitics.com