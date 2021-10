Les États-Unis sont devenus un paradis fiscal pour les vils et les méchants

— de Inequality.org

Nous nous sommes habitués, au cours des dernières décennies, à voir les Américains au premier plan chaque fois qu’un nouveau rapport à succès met en lumière les super riches du monde.

Le mois dernier, par exemple, les journalistes de Bloomberg ont retrouvé les 25 familles les plus riches du monde. Dix des 25 venaient des États-Unis. Aucune autre nation n’en avait plus de quatre.

Les chercheurs de Wealth-X ont également publié de nouvelles données le mois dernier. Leur huitième recensement annuel des milliardaires dénombrait 3 204 fortunes personnelles d’au moins 10 chiffres dans le monde. En tête : les États-Unis d’Amérique, avec 927 de ces fortunes, plus que l’Allemagne, la Russie, le Royaume-Uni, Hong Kong, la Suisse, l’Inde, l’Arabie saoudite, la France et l’Italie réunis.

Un peu plus tôt cette année, le géant bancaire suisse Credit Suisse a publié l’édition 2021 de son rapport annuel sur la richesse mondiale, rassemblant 215 030 adultes sur la scène internationale avec des fortunes d’une valeur de plus de 50 millions de dollars. Les Américains représentaient 110 850 (55%) de ce total.

La semaine dernière a vu la sortie d’une autre superproduction sur les super riches du monde. Celui-ci, désormais connu dans le monde entier par la simple abréviation des « Pandora Papers », est une gracieuseté du Consortium international des journalistes d’investigation. Le groupe a travaillé avec des agences de presse de 117 pays pour analyser plus de 11,9 millions de documents divulgués par 14 sociétés financières offshore. Ce que ces entreprises ont toutes en commun : elles fournissent des « services administratifs » confidentiels aux professionnels de la finance qui se spécialisent dans la dissimulation de la richesse des poches les plus profondes du monde.

Sur les 2,94 téraoctets de données de Pandora Papers ont déjà émergé le profil le plus clair à ce jour de ce qui est devenu l’« industrie mondiale de la défense de la richesse », ce vaste réseau d’avocats, de comptables et de divers autres professionnels de la finance qui consacrent leur expertise considérable à la protection de grands fortunes privées de leurs collecteurs d’impôts nationaux et, dans de nombreux cas, de la police et des procureurs également.

Les enquêteurs de Pandora Papers ont nommé des noms dans leur superbe couverture. Ils ont exposé les machinations financières d’évasion fiscale d’individus « riches et célèbres » de tous les coins de la Terre connue. Mais dans ce rapport à succès, contrairement à toutes les autres grandes plongées récentes dans la grande fortune mondiale, les riches Américains ne dominent pas du tout. La grande majorité des super riches que les Pandora Papers ont dévoilés viennent de l’extérieur des limites des États-Unis d’A.

Les super riches les plus connus d’Amérique n’apparaissent tout simplement pas dans la couverture des Pandora Papers. Aucun signe de Jeff Bezos ou d’Elon Musk ou de Bill Gates ou de l’un des autres méga milliardaires américains qui figurent en tête de la liste annuelle Forbes 400 des plus riches d’Amérique qui vient de paraître. Les plus de 130 milliardaires du monde entier qui apparaissent dans le trésor des Pandora Papers ne comprennent que quelques Américains fantastiquement riches dispersés.

« Seule une poignée de milliardaires américains, observent Peter Whoriskey et Agustin Armendariz dans le Washington Post, figurent dans les archives.

Comment cela pourrait-il être, alors que les Américains dominent ainsi les rangs des super riches mondiaux ? Les super riches d’Amérique se comportent-ils simplement plus noblement que leurs pairs ailleurs et refusent-ils de s’engager dans des jeux financiers sournois pour protéger leur fortune ?

Soyons réalistes ici. L’absence relative de milliardaires américains dans les Pandora Papers n’a rien à voir avec la noblesse. On parle ici d’accessibilité. Les super riches américains ont de nombreux agents financiers – les avocats fiscaux, les comptables et les gestionnaires de fortune, comme le dit mon collègue de l’Institute for Policy Studies, Chuck Collins, « ont payé des millions pour aider les milliardaires à séquestrer des milliards de milliards » – près de chez eux. Ils n’ont pas besoin de participer aux services fournis par des sociétés de conseil en patrimoine dans des endroits comme Samoa, Chypre et Singapour, ou dans l’un des 11 autres sites offshore d’où les Pandora Papers ont fui.

Une autre dynamique aide également à expliquer pourquoi si peu de milliardaires américains se sont présentés dans la couverture de Pandora Papers. Les super riches américains, comme le note un rapport de Pandora Papers, « paient si peu d’impôts par rapport à leurs revenus que cacher de l’argent à l’étranger » peut s’avérer « pour la plupart inutile ». Notre code fiscal américain contemporain attend essentiellement peu des super riches au moment des impôts et fournit des solutions de contournement pratiques et parfaitement légales aux impôts stipulés par la loi.

Dans quelle mesure ces solutions de contournement sont-elles devenues efficaces ? En juin dernier, les analystes de ProPublica ont glané d’une fuite massive de données de l’IRS que les 25 plus riches des États-Unis ont payé des impôts sur les 401 milliards de dollars qu’ils ont gagnés de 2014 à 2018 à un taux d’imposition réel incroyablement petit de seulement 3,4 %.

Mais ne prenez pas la petite empreinte du milliardaire américain dans l’exposé de Pandora Papers comme une indication de désintérêt pour les paradis fiscaux de la part des Américains. Bien au contraire. Les Pandora Papers montrent clairement que les États-Unis sont désormais devenus un paradis fiscal « offshore » de premier plan pour les super riches du monde entier.

Pour être plus précis : une poignée d’États américains à faible population, dirigés par le Dakota du Sud, se sont essentiellement transformés en proxénètes pour les ploutocrates du monde. Ils ont promulgué une série de lois d’État qui permettent aux agents financiers de s’installer à l’intérieur de leurs frontières, puis de servir et de protéger de grandes fortunes étrangères. Les « fiducies de la dynastie » que ces États abritent aident les super riches du monde entier à dissimuler leur grande fortune privée dans un anonymat glorieusement lucratif.

Les Pandora Papers regorgent d’histoires de ces riches du monde. Un ancien vice-président louche de la République dominicaine, par exemple, avait accumulé une énorme fortune en tant que président d’une société sucrière dominicaine géante connue pour avoir violé les droits humains de ses travailleurs. En 2019, cette plus profonde des poches dominicaines a transféré une grande partie de sa richesse mal acquise dans une fiducie de la dynastie du Dakota du Sud.

Le Dakota du Sud, notent les analystes fiscaux Bob Lord et Kalena Thomhave, abrite désormais 500 milliards de dollars d’actifs fiduciaires, en hausse de 36% depuis 2019. Dans le processus, accuse le journaliste Timothy Noah, l’État est devenu un « égout moral ».

Notre contribution américaine à la concentration mondiale des richesses, les Pandora Papers nous aident à comprendre, est devenue terriblement énorme. Nous ne nous contentons pas de nous plier en quatre ces jours-ci pour faire fructifier la fortune de nos super riches locaux. Nous aidons à faire croître la fortune des super riches partout dans le monde. Nous ne sommes plus seulement en train de dominer les rangs des milliardaires du monde. Nous aidons ces rangs dans le monde à devenir de plus en plus dominants.

