Les États-Unis sont en tête des investissements mondiaux dans le DeFi : rapport

Un nouveau rapport de la société d’analyse de blockchain Chainalysis a classé les États-Unis comme le leader de l’adoption à la base de la finance décentralisée (DeFi).

Alors que les investissements DeFi dans le monde sont conduits par des investisseurs plus importants en termes de taille de transaction, les États-Unis sont en tête en tant que nation avec le plus grand nombre d’investissements de détail dans la finance décentralisée.

Par taille de détail, Chainalysis fait référence à des investissements inférieurs à 10 000 $ dans différents protocoles DeFi. Selon le rapport, entre juillet 2020 et juin 2021, le volume total de transactions de détail envoyées aux différentes plates-formes DeFi depuis les États-Unis a dépassé les 10 milliards de dollars.

La Chine, le Royaume-Uni et le Canada se classent respectivement en deuxième, troisième et quatrième positions. Il convient de noter qu’il existe une différence de 300% dans le volume des transactions de détail en DeFi entre les États-Unis et la Chine, qui ont enregistré près de 2,5 milliards de dollars d’investissements de base dans le secteur.

Non seulement le volume des investissements de base aux États-Unis dans la finance décentralisée a considérablement augmenté entre juin 2020 et juillet 2021, mais le nombre de visites Web sur différentes plates-formes DeFi comme Uniswap, dYdX et Compound, a également augmenté au cours de la période.

Chainalysis a noté que plus de 20 millions de visites Web sur les plates-formes DeFi ont été enregistrées depuis les États-Unis au cours de cette période, devant la Chine, qui est arrivée deuxième du classement avec six millions de visites.

Les États-Unis et le Canada étant classés parmi les cinq premiers pays avec les transactions de détail les plus élevées dans le domaine de la finance décentralisée, cela montre à quel point DeFi est devenu populaire parmi les investisseurs de détail en Amérique du Nord.

L’Amérique du Nord est actuellement classée au deuxième rang des marchés de crypto-monnaie après avoir reçu 750 milliards de dollars en crypto-monnaie entre juin 2020 et juillet 2021.

Sur le total des investissements en crypto-monnaie d’Amérique du Nord, 164 milliards de dollars ont été acheminés vers les plates-formes DeFi, les États-Unis et le Canada en tête.

Cependant, l’Amérique du Nord est toujours classée derrière l’Europe centrale et occidentale (CNWE) dans les investissements DeFi, qui a été signalé comme le plus grand marché de crypto-monnaie le mois dernier.

