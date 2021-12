Les États-Unis sont essentiels à l’Ukraine dans une prétendue guerre contre la Russie

27/12/2021 à 08:41 CET

SPORT.es

La presse internationale se concentre en ce moment sur l’éventuel conflit qui pourrait éclater entre la Russie et l’Ukraine en janvier prochain. Comme cela a déjà été répété dans plusieurs entrées, ce sont les renseignements ukrainiens et américains qui ont été diffusés que la Fédération de Russie s’apprête à attaquer. Au cas où cette information est vraie. Quel rôle les États-Unis auraient-ils dans une future guerre ? Il est devenu clair, et les médias le tiennent pour acquis, que la Russie va conquérir l’Ukraine par un coup de foudre. La résistance qui pourrait être offerte serait courte. C’est pourquoi les États-Unis seraient une pièce vitale.

Les États-Unis ont subi une défaite militaire avec leur retrait d’Afghanistan il y a quelques mois. Le mandat de Donald Trump et maintenant de Joe Biden ont fragilisé leur position face à leur présence internationale. Les problèmes internes se multiplient. Cependant, cela ne doit pas ignorer que le pays nord-américain continue d’être une puissance militaire. Son silo de missiles de toutes sortes est suffisamment grand pour que la Russie évalue s’il faut attaquer ou non.

Avec le soutien de l’armée américaine, l’Ukraine pourrait avoir une chance de résister. Surtout si ce support est basé sur des missiles de différents types. Mais sans aucun doute, ce qui fonctionnera le mieux, loin d’une guerre, c’est la dissuasion qui peut être menée.