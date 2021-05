Les États-Unis sont préoccupés par les cyberattaques contre les oléoducs

05/10/2021 à 09:33 CEST

SPORT.es

Le gouvernement des États-Unis a publié dimanche une loi d’urgence après que le plus grand oléoduc du pays ait été touché par une cyberattaque. Le Colonial Pipeline transporte 2,5 millions de barils par jour, soit 45% de l’approvisionnement de diesel, d’essence et de carburéacteur de la côte Est.

Une bande de cybercriminels l’a complètement débranché vendredi et travaille toujours pour restaurer le service. L’état d’urgence permet le transport du carburant par route. Au total, 18 États ont obtenu une exemption temporaire des heures de service pour le transport de l’essence, du diesel, du carburéacteur et d’autres produits pétroliers raffinés.

Il s’agit de l’Alabama, de l’Arkansas, du district de Columbia, du Delaware, de la Floride, de la Géorgie, du Kentucky, de la Louisiane, du Maryland, du Mississippi, du New Jersey, de New York, de la Caroline du Nord, de la Pennsylvanie, de la Caroline du Sud, du Tennessee, du Texas et de la Virginie. Les experts disent que les prix du carburant devraient augmenter de 2 à 3% aujourd’hui (lundi), mais l’impact sera bien pire s’il dure beaucoup plus longtemps.