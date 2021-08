Les États-Unis sont retirés de la liste des voyages sûrs de l’UE, ce qui permet des restrictions COVID ⋆ .

Les États-Unis ont été retirés de la liste des voyages en toute sécurité de l’Union européenne, une décision qui permettra aux États membres de réimposer les restrictions COVID-19 aux touristes américains tout en permettant à ceux qui sont entièrement vaccinés de continuer les voyages non essentiels.

Il s’agit d’un renversement par rapport à la décision de l’UE de juin, avant la saison touristique estivale, qui recommandait la levée des restrictions imposées à tous les voyageurs américains, a rapporté l’Associated Press.

Les directives non contraignantes publiées lundi permettent aux États membres de l’UE de déterminer leurs propres restrictions aux frontières pendant la pandémie, ce qui signifie que les Américains connaîtront des règles de voyage différentes entre les pays.

« Voyages non essentiels vers l’UE en provenance de pays ou d’entités non répertoriés [on the safe list] … est soumis à une restriction temporaire de voyage », a déclaré le Conseil de l’UE dans un communiqué. “Cela est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de lever la restriction temporaire des voyages non essentiels vers l’UE pour les voyageurs entièrement vaccinés.”

Les voyageurs américains devraient être vaccinés par l’un des vaccins approuvés par l’UE, notamment AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna et Pfizer.

Les restrictions peuvent inclure des exigences de tests supplémentaires après l’arrivée, des quarantaines et même une interdiction complète de tout voyage en provenance des États-Unis qui n’est pas essentiel, selon l’AP.

Lundi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a précisé que les restrictions de voyage de l’UE s’appliquent aux Américains non vaccinés. Elle a ajouté que « le chemin le plus rapide pour rouvrir les voyages est pour les gens de se faire vacciner, de masquer et de ralentir la propagation du virus mortel ».

Les États-Unis n’ont pas rouvert leurs frontières aux touristes européens, malgré la demande du syndicat de le faire, a rapporté le service de presse.

Psaki a également déclaré que les agences fédérales travaillaient à l’élaboration d’une politique COVID-19 pour les voyages internationaux, qui pourrait inclure des protocoles plus stricts pour tester et assurer la vaccination complète des visiteurs étrangers.