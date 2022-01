Les États-Unis sont sur le point de mettre fin au nettoyage des déchets nucléaires enfouis sur le site de l’Idaho

Le département américain de l’Énergie a déclaré la semaine dernière qu’il avait retiré la quantité finale de déchets enfouis spécifiquement ciblés d’une décharge de 97 acres (39 hectares) sur son site de 890 milles carrés (2 300 kilomètres carrés) qui comprend l’Idaho Laboratoire national.

Un long projet de déterrement et d’élimination des déchets radioactifs et dangereux enfouis pendant des décennies dans des fosses non revêtues d’une installation nucléaire située au sommet d’un aquifère géant dans l’est de l’Idaho est presque terminé, ont déclaré des responsables américains. Le département américain de l’Énergie a déclaré la semaine dernière qu’il avait retiré la quantité finale de déchets enfouis spécifiquement ciblés d’une décharge de 97 acres (39 hectares) sur son site de 890 milles carrés (2 300 kilomètres carrés) qui comprend l’Idaho Laboratoire national.

Les déchets radioactifs ciblés comprenaient des filtres contaminés au plutonium, des moules en graphite, des boues contenant des solvants et de l’uranium oxydé générés lors des travaux de production d’armes nucléaires à l’usine de Rocky Flats dans le Colorado. Quelques restes radioactifs et dangereux dans la décharge de l’Idaho qui recevront une couverture en terre.

Les déchets de Rocky Flats ont été emballés dans des fûts et des boîtes de stockage avant d’être envoyés de 1954 à 1970 dans la steppe d’armoise très désertique de l’est de l’Idaho où ils ont été enfouis dans des fosses et des tranchées non revêtues. La zone se situe à environ 80 kilomètres à l’ouest de la ville d’Idaho Falls.

Le projet de nettoyage, commencé en 2005, est nommé le projet de récupération accélérée et est l’un d’environ une douzaine d’efforts de nettoyage des déchets nucléaires terminés ou en cours sur le site du ministère de l’Énergie. Le projet impliquant la décharge fait partie d’un accord de 2008 entre le ministère de l’Énergie et des représentants de l’État qui ont demandé au département de déterrer et d’enlever des types et des quantités spécifiques de matières radioactives et dangereuses.

L’agence a déclaré avoir retiré environ 13 500 verges cubes (10 300 mètres cubes) de matériau, ce qui équivaut à près de 50 000 fûts de stockage contenant chacun 55 gallons (208 litres). La plupart des déchets sont envoyés à l’usine pilote d’isolement des déchets du gouvernement américain au Nouveau-Mexique pour une élimination permanente. Certains déchets seront envoyés vers d’autres dépôts hors site qui pourraient être des sites commerciaux ou du Département de l’énergie. Le ministère de l’Énergie a déclaré qu’il avait 18 mois d’avance sur le calendrier pour le nettoyage de la décharge.

« Les déchets enfouis étaient la principale préoccupation de nos parties prenantes depuis le début du programme de nettoyage », a déclaré Connie Flohr, responsable du projet de nettoyage de l’Idaho pour le bureau de la gestion de l’environnement du ministère de l’Énergie, dans un communiqué. « Terminer l’exhumation tôt nous permettra pour démarrer plus tôt la construction de la couverture finale. Le représentant républicain des États-Unis, Mike Simpson, représente la région qui bénéficie des millions de dollars fédéraux apportés à l’État par les travaux de recherche effectués au laboratoire national de l’Idaho.

« Quelles nouvelles passionnantes pour le DOE et le projet de nettoyage de l’Idaho », a-t-il déclaré sur Twitter à propos des travaux de mise en décharge. « Un nettoyage réussi signifie la protection de la région et de l’aquifère de la plaine de la rivière Snake ». L’aquifère oriental de la plaine de la rivière Snake, de la taille du lac Érié, alimente les fermes et les villes de la région. Un rapport de l’US Geological Survey de 2020 a déclaré que la contamination radioactive et chimique dans l’aquifère avait diminué ou était restée constante ces dernières années. Il a attribué les diminutions à la décroissance radioactive, aux changements dans les méthodes d’élimination des déchets, aux efforts de nettoyage et à la dilution de l’eau entrant dans l’aquifère.

Le rapport indique que les niveaux de contamination, à l’exception d’une poignée de près de 180 puits, sont inférieurs aux normes acceptables pour l’eau potable fixées par l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis. Département, et la contamination de l’aquifère a commencé en 1952, selon le rapport de l’US Geological Survey.

La contamination a atteint l’aquifère par des puits d’injection, des bassins de percolation non revêtus, des fosses dans lesquelles des matières radioactives en provenance d’autres États ont été déversées et des déversements accidentels principalement pendant la période de la guerre froide avant la mise en place de réglementations pour protéger l’environnement.

Le tritium représentait la majeure partie de la radioactivité dans l’eau rejetée dans l’aquifère, selon le rapport de l’US Geological Survey, mais comprenait également le strontium-90, le césium-137, l’iode-129, les isotopes du plutonium, les isotopes de l’uranium, le neptunium-237, l’américium-241, et technétium-99.

En 1989, la zone est devenue un site Superfund lorsqu’elle a été ajoutée à la liste des priorités nationales pour les sites de déchets dangereux non contrôlés. Le ministère de l’Énergie a expédié des déchets nucléaires vers l’Idaho jusqu’à ce qu’une série de poursuites entre l’État et le gouvernement fédéral dans les années 1990 aboutissent à un accord de règlement en 1995.

L’accord était considéré comme un moyen d’empêcher l’État de devenir un dépôt de déchets nucléaires de haute activité. Il a également exigé le nettoyage et l’élimination des déchets nucléaires existants, qui se poursuivent.

